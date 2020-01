Kaća Dorić obilježava šest decenija na sceni

SARAJEVO - Poznata bh. teatarska glumica Kaća Dorić ovih dana obilježava 60 godina na sceni.

Šest decenija rada proslavila je i na 50. igranju predstave "Brašno u venama", rame uz rame sa Mikijem Trifunovim, koji je tu noć slavio pet decenija rada na teatarskoj sceni.

Od ovog posla se nikada nije umorila, kaže, jer ga nikada i nije gledala kao posao.

"Često me pitaju za omiljene momente u karijeri. Iz ovih 60 godina ne bih izdvojila nijedan tekst, predstavu ili ulogu. Naprotiv, izdvojila bih svega deset minuta. Bila bi to suma trenutaka iz različitih predstava koje su duboko u meni, koji su mi značili i obogatili me. Našao bi se tu momenat iz Čehovljevog 'Višnjika', nekoliko njih iz 'Brašna u venama', pa i par trenutaka iz 'Malog princa'...", zastaje, pa nasmijano dodaje: "Bilo bi tu možda i 12 minuta!"