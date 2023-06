BA­NJA­LU­KA - Pe­to iz­da­nje Međuna­ro­dnog fes­ti­va­la stu­den­tskih po­zo­ri­šta "Kes­ten­burg", ko­je je oku­pi­lo glum­ce sa šest kon­ti­ne­na­ta, do­dje­lom na­gra­da za naj­bo­lje pred­sta­ve i po­je­din­ce, svečano je za­tvo­re­no juče u Art bi­os­ko­pu Kul­tur­nog cen­tra Ban­ski dvor.

U konkurenciji za gla­vnu na­gra­du fes­ti­va­la bi­lo je 12 pred­sta­va, a ona je je­dno­gla­snom odlu­kom stručnog žiri­ja pri­pa­la Fa­kul­te­tu sa­vre­me­nih ume­tnos­ti iz Beo­gra­da za pred­sta­vu "Bek­stvo ka se­bi", auto­ri­ca Lji­lja­ne Bla­go­je­vić i Ka­li­ne Ko­vačević, ko­ja po­tpi­su­je i režiju.

Žiri su čini­li Ele­na Kos­tić, pred­sje­dni­ca, Re­na­ta Agos­ti­ni i Vla­dan Đur­ko­vić, čla­no­vi, a na­gra­du je Bla­go­je­vićevoj i Ko­vačevićevoj uručila pred­sje­dni­ca žiri­ja.

U ime na­građenih, pri­su­tnoj pu­bli­ci i stu­den­ti­ma glu­me obra­ti­la se pro­slav­lje­na glu­mi­ca i pro­fe­so­ri­ca na Fa­kul­te­tu sa­vre­me­nih ume­tnos­ti Lji­lja­na Bla­go­je­vić.

Ona je is­ta­kla da ne pos­to­ji lje­pše i ple­me­ni­ti­je za­ni­ma­nje od pe­da­go­gi­je.

"Vi zna­te da se u Ja­pa­nu ca­ru je­di­no ne kla­nja pe­da­gog, odno­sno učitelj. To je do­kaz ko­li­ko je pedagogija značaj­na za op­sta­nak je­dne na­ci­je, a ja bih re­kla da su za du­ho­vnu ver­ti­ka­lu je­dnog na­ro­da ne­op­ho­dni je­zik i kul­tu­ra. U na­šoj pro­fe­si­ji, ko­ja se ba­vi scen­skim izvođenjem, pri­me­nje­no je i je­dno i dru­go. To je ono što nas čini ra­zličitim u ne­kom glo­bal­nom po­ima­nju života. Je­di­no će nas to sačuva­ti od to­ga da bu­de­mo svi is­ti kao pod mo­dlom. Pre­srećna sam što sam da­nas ov­de u Ba­nja­lu­ci. Uvek vo­lim da dođem. Do­kaz te mo­je lju­ba­vi jes­te to što smo Ka­li­na i ja pre­ne­le tu lju­bav i na na­še stu­den­te, ko­ji su do­šli da pri­me ovu na­gra­du, a i da oda­ju ve­li­ko pri­zna­nje ovom fes­ti­va­lu ko­ji se ba­vi mla­došću, jer bez mla­dih ne pos­to­ji ni­šta. Mladost je bu­dućnost. Mi smo u odlas­ku, svo­je mes­to pre­pu­šta­mo va­ma", ka­za­la je Bla­go­je­vićeva, čiji su stu­den­ti sa Fa­kul­te­ta sa­vre­me­nih ume­tnos­ti u Beo­gra­du osvo­ji­li naj­vi­še na­gra­da u is­to­ri­ji "Kes­ten­bur­ga", dok je naj­vi­še po­je­di­načnih na­gra­da, ta­kođe u is­to­ri­ji fes­ti­va­la, osvo­ji­la Ka­li­na Ko­vačević.

Po­red Ka­li­ne Ko­vačević i Lji­lja­ne Bla­go­je­vić, po­je­di­načne na­gra­de osvo­ji­li su La­na Bas­ta­šić, Kon­stan­tin Ka­ra­kos­tov i Bo­njo Lun­gov. Nji­ma su ta­kođe uručene na­gra­de, a po­red gla­vne i po­je­di­načnih na­gra­da, uručene su i nagrada no­vi­na­ra, te "Zla­tni", "Sre­brni" i "Bron­za­ni kes­ten".

Na­gra­da žiri­ja no­vi­na­ra oti­šla je u Ita­li­ju, na­gra­da "Bron­za­ni kes­ten" u Sje­di­nje­ne Ame­ričke Države, "Sre­brni kes­ten" u Šri Lan­ku, a "Zla­tni kes­ten" u Ita­li­ju.

Pe­ti "Kes­ten­burg", u ko­jem je inače re­ali­zo­va­no i 38 do­gađaja u okvi­ru pra­tećeg pro­gra­ma, svečano je za­tvo­rio Dra­ško Sta­ni­vu­ko­vić, gra­do­načel­nik Ba­nja­lu­ke.

"Glu­mačka pro­fe­si­ja je pri­je­ko po­tre­bna jer ona sve nas, pa i sa­me glum­ce, tje­ra u ne­ke no­ve svje­to­ve i po­ma­lo nas od­se­li iz sva­ko­dne­vi­ce. Mi­slim da je to su­šti­na i po­zo­ri­šta i glu­me, i ge­ne­ral­no umje­tnos­ti. Ovaj fes­ti­val spa­ja ono što je naj­važni­je, one ko­ji su ispe­kli za­nat i one ko­ji­ma taj za­nat tre­ba, jer čo­vjek je čo­vje­ku čo­vjek ono­li­ko ko­li­ko zna­nja pre­ne­se. Sve što zadržimo za se­be je ba­da­va. Što ne di­je­li­mo, to ni­je ni­šta, što di­je­li­mo, ima­mo još vi­še. U to­me vi­dim su­šti­nu ovog fes­ti­va­la", re­kao je Sta­ni­vu­ko­vić, uz na­po­me­nu da će grad Ba­nja­lu­ka u na­re­dnim go­di­na­ma nas­to­ja­ti da fi­nan­sij­ski što vi­še podrži ovaj fes­ti­val.

U ta­kmičar­skom pro­gra­mu izve­de­ne su pred­sta­ve iz Srbi­je, Fran­cus­ke, Ita­li­je, Bu­gar­ske, Šri Lan­ke, Ni­ge­ri­je, Aus­tra­li­je, SAD, Pe­rua i Ira­na. U sas­ta­vu stručnog žiri­ja Zla­tne se­le­kci­je ovo­go­diš­njeg iz­da­nja fes­ti­va­la bi­le su glumi­ce Ta­ma­ra Dra­gičević kao pred­sje­dnik, te Ana Lečić i Na­dežda Kos­tić kao čla­no­vi.

Ne­da Si­mić Žera­jić, ure­dnica pro­gra­ma fes­ti­va­la, is­ta­kla je da je "Kes­ten­burg" značaj­na i ve­li­ka ide­ja, te je­dan dio na­šeg kul­tur­nog iden­ti­te­ta.

"Sa in­ter­na­ci­onal­nim pred­zna­kom ba­šti­ni­mo ono što je fes­ti­val stu­den­tskih po­zo­ri­šta bio od sa­mog počet­ka. Ne­ko­li­ko ge­ne­ra­ci­ja odras­ta­lo je i sa­zri­je­va­lo s na­šim fes­ti­va­lom, obli­ko­va­lo se u es­tet­skom smi­slu. Sa­nja­li smo is­te po­zo­ri­šne sno­ve, fes­ti­val nam je ot­kri­vao no­ve is­ti­ne i spo­zna­je. Po­zo­ri­šna čaro­li­ja vo­di­la nas je na šest kon­ti­ne­na­ta i ra­dost ko­ju osjećamo sa­da ka­da smo oku­plje­ni po­vo­dom do­dje­le na­gra­da je nei­zre­ci­va", is­te­kla je Ne­da Si­mić Žera­jić.

Ale­ksan­dar Pe­ja­ko­vić, di­re­ktor "Kes­ten­bur­ga", pod­sje­tio je da se ovaj fes­ti­val održava bi­je­nal­no, te da pri­li­kom za­vršet­ka sva­kog iz­da­nja, di­re­kci­ja fes­ti­va­la uve­li­ko pređe trećinu pri­pre­me za na­re­dno iz­da­nje ta­ko da će, po nje­go­vim ri­ječima, šes­ti "Kes­ten­burg" bi­ti održan u šest gra­do­va Re­pu­bli­ke Srpske, ovaj put u zim­skom ru­hu, u pe­ri­odu od 6. do 8. mar­ta 2025. go­di­ne.