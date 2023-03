Ko su favoriti za Oskara

LOS ANDJELES - Ovogodišnja 95. dodjela Oskara biće održana u nedjelju, 12. marta u Dolbi teatru u Holivudu, odnosno Los Anđelesu.

U konkurenciji za najbolje filmove odabrano je 10 naslova – "Avatar: Put vode", "Elvis", "Fabelmanovi", "Tar", "Top Gan: Maverik", "Trougao tuge", "Sve je tiho na Zapadnom frontu", "Ostrvo duhova", "Sve u isto vreme" i "Žene u razgovoru".

Ranijih godina, pravilo Američke Akademije za film koja dodjeljuje Oskara moglo je biti samo pet filmova koji se takmiče za najprestižniju nagradu na svijetu.

U spektakl programu će biti dodijeljene nagrade u 23 kategorije, a voditelj u Dolbi teatru će poslije nekoliko godina ponovo biti komičar i TV lice - Džimi Kimel.

Takođe, važno je znati, da će od ove godine, ponovo biti dodjela svih kategorija prenošena uživo, zbog raznih burnih reakcija na isključivanje osam kategorija sa prenosa iz 2022. godine.

Akciona SF avantura "Sve u isto vreme" tandema reditelja Dena Kvana i Daniela Šejnerta, sa Mišel Jo i Džejmi Li Kertis u glavnim ulogama, vodi sa najviše nominacija – čak 11.

Drama-komedija "Ostrvo duhova" (The Banshees of Inisherin) Martina Makdone, gdje igraju Kolin Farel i Brendan Glison, kao i njemačko-američka-engleska ratna priča "Sve je tiho na Zapadnom frontu" reditelja Edvarda Bergera dele po devet nominacija za Oskara 2023.

Najbolji glumac biće jedan od pet nominovanih, od koga su trojica zaista jaki favoriti.

Prvi je Ostin Batler za izvanredno tumačenje neprikosnovenog i nikad prežaljenog kralja rokenrola Elvisa Prislija u biografskoj raskošnoj drami "Elvis" režisera Baza Lurmana, poznatog po spektaklima "Mulen Ruž", "Australija", "Romeo i Julija", "Veliki Getsbi".

Nevjerovatno je iskočio Brendan Frejzer, pomalo zaboravljeni glumac, koji je bio nepravedno istisnut iz Holivuda i cijele filmske industrije sa one strane okeana, a sada se vratio glavnom ulogom u porodičnoj psihološkoj drami "Kit" (The Whale) Darena Aranofskog.

Spomenuti reditelj je poznat po tome da uspijeva da "vaskrsne" karijeru nekih posustalih glumaca u svojim ostvarenjima, što mu je uspjelo i sa Mikijem Rurkom za odličnu ulogu u filmu "Rvač" (2008).

U novom projektu "Kit", američko-kanadski glumac Brendan Frejzer sa teškom šminkom i kostimom čovjeka poremećene veličine i težine, mnogi smatraju da je pružio ulogu života, i ovo je njegov ogroman povratak na film, i ujedno prva nominacija za Oskara u karijeri.

Dok je bio popularan, publika ga je poznavala samo preko komercijalnih hitova koji su inkasirali nepreglednu zaradu na blagajnama – trilogija "Mumija", "Džordž iz džungle", "Put u središte zemlje", "Blast From the Past", "Looney Toones".

Opet, veliki je favorit i irski glumac sa uspješnom karijerom u Holivudu – Kolin Farel ("Totalni opoziv", "Suvišni izvještaj"), koji je pružio sasvim novu dimenziju svog glumačkog izraza u komediji-drami "Ostrvo duhova" gdje dijeli ekran sa kolegom Brendanom Glisonom.

Njih dvojica su već igrali glavne role u triler drami "U Brižu" (2008) istog scenariste i režisera Martina Makdone.

Ostali glumci koji se takmiče su britanski umjetnik Bil Naj za dramu "Živjeti" (Living) i Pol Meskal za naslov "Poslije sunca" (Aftersun). Za najbolju glavnu glumicu ističe se svakako najveći favorit, austalijska umjetnica Kejt Blanšet, za dramu o kontraverznoj dirigentici – "Tar" Toda Filda.

Blanšet je već osvojila dva Oskara – za najbolju glavnu ulogu u drami "Plava Jasmin" Vudija Alena i za sporednu rolu u biografskoj priči "Avijatičar" (2004) Martina Skorsezea.

Takodje, ova vanserijski talentovana glumica je bila nominovana za Oskara još pet puta za filmove – "Elizabeta", "Kerol", "Elizabeta: Zlatno doba", "Bilješka o skandalu" i "Nisam ovde".

Osim nje, favorit je svakako glumica Mišel Jo iz Malezije, za spomenuti spektakl “Sve u isto vrijeme” od dva i po sata, a ovu umjetnicu svjetska publika poznaje iz hitova “Pritajeni tigar, skriveni zmaj”, “Memoari jedne gejše”, “Sutra nikad ne umire”.

Mišel Vilijams je na ovoj listi za porodičnu sagu “Fabelmanovi” (The Fabelmans) Stivena Spilberga, a ova karakterna glumica je četiri puta nominovana za Oskara: za najbolju sporednu glumicu u filmovima “Planina Broukbek” (2005) i “Mančester pored mora” (2016), kao i za najbolju glavnu glumicu u dramama “Tužna veza” (2010) i “Moja nedjelja sa Merilin” (2011), gdje je igrala divu Merilin Monro.

Za glavnu glumicu na dodjeli Oskara 2023. novinovane su i Ana de Armas za film “Blonde” i Andrea Rajsborou za naslov “To Leslie”. Oskar za najbolju režiju sutra veče će odnijeti neki od petorice filmskih stvaralaca – tandem Den Kvan i Daniel Šejnert za avanturu “Sve u isto vreme”, Martin Makdona za dramu “Ostrvo duhova” (reditelj ima Oskara za film “Tri bilborda izan Ebinga u Misuriju”, za najbolji originalni scenario), Tod Fild za djelo “Tar”, švedski scenarista Ruben Ostlund za “Trougao tuge” i uvijek glavni favorit Stiven Spilberg sa svojom ličnom porodičnom sagom “Fabelmanovi”.

Podsetimo, Spilberg je trostruki laureat Oskara, kao producent i reditelj ratne priče “Šindlerova lista” (1994) i kao najbolji reditelj ratnog pakla “Spasavanje redova Rajana” (1998). Oskara za sporednu žensku ulogu osvojiće neka od pet nominovanih – oskarovka Anđela Baset (laureat za glavnu ulogu u filmu o Tini Tarner – “Šta ljubav ima s tim”, 1993) za veliki hit “Crni Panter: Vakanda zauvijek”, Hing Čau za dramu “Kit”, Keri Kondon iz irske priče “Ostrvo duhova”, kao i Džejmi Li Kertis i Stefani Hsu za spektakl “Sve u isto vrijeme”. Situacija sa najboljom sporednom muškom ulogom stoji ovako – favorit je ubjedljivo Brendan Glison za nagradjivani film “Ostrvo duhova”, a za isti film je nominovan i Beri Keogan.

Uz njih dvojicu, ostali nominovani su – Brajan Tajri Henri za naslov “Causeway”, Džud Hirč za “Fabelmanove” i Ke Hju Kuan za “Sve u isto vrijeme”.

U katergoriji najbolja originalna muzika takmiče se – “Babilon”, “Fabelmanovi”, “Sve je tiho na Zapadnom frontu”, “Ostrvo duhova”, “Sve u isto vrijeme”.

Najbolji adaptirani scenario, prema ocjeni Američke Akademije, mogao bi biti – “Top Gan: Maverik”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “Sve je tiho na Zapadnom frontu”, “Living” ili “Women Talking”.

Oskar za najbolji originalni scenario će pripasti jednom od sljedećih ostvarenja - “Ostrvo duhova” (Martin Makdona), “Sve u isto vrijeme” (Den Kvan i Daniel Šejnert), “Fabelmanovi” (Toni Kušner i Stiven Spilberg), “Tar” (Tod Fild), “Trougao tuge” (Ruben Ostlund).

Za najbolji dokumentarni film takmiče se za Oskara - “All That Breathes”, “All the Beauty and the Bloodshed”, “Fire of Love”, “A House Made of Splinters” i “Navalny”, a za najbolji animirani film – “Mačak u čizmama: Poslednja želja”, “Pinokio Giljerma del Toroa”, “Marcel the Shell With Shoes On”, “The Sea Beast” i “Crvena panda” (Turning Red).

Oskar za najbolje vizuelne efekte biće u rukama jednog odovih filmskih “čarobnjaka”, u delima – “Betmen”, “Crni Panter: Vakanda zauvijek”, “Avatar: Put vode”, “Top Gan: Maverik”, “Sve je tiho na Zapadnom frontu”, a za najbolju montažu su u trci – “Elvis”, “Tar”, “Duhovi ostrva”, “Sve u isto vrijeme” i takodje novi “Top Gan”.