Kolo na Uneskovoj listi nematerijalnog kulturnog naslijeđa

Srpska tradicionalna narodna igra kolo upisana je danas na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa čovječanstva.

Odluku o upisu kola donio je 7. decembra 2017. godine Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog naslijeđa, na svom 12. redovnom zasedanju koje se održava na ostrvu Čedžu, u Južnoj Koreji, objavio je Etnografski muzej u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu muzeja, procedura za upis tradicionalne narodne igre kolo na Reprezentativnu listu nematerijalnog kultrunog naslijeđa čovječanstva započeta je na osnovu odluke Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno naslijeđe u decembru 2015. godine .

Centar za nematerijalno kulturno naslijeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu, pripremio je nominacijski dosije koji je u martu 2016. godine Ministarstvo kulture uputilo u proceduru usvajanja.

U saopštenju se navodi da je dosije priprmljen u saradnji sa predlagačima elementa za Uneskovu listu, Fakultetom muzičke umjetnosti; Ansamblom tradicionalnih igara "Kolo" i Centrom za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije.

Kolo je najraspostranjenija igra na teritoriji cijele Srbije, a pored srpskog pravoslavnog stanovništva, koje ga smatra obilježjem nacionalnog identiteta, izvode ga i druge etničke i konfesionalne zajednice.

Izvode ga lančano povezani igrači, uz muzičku pratnju, koju igrači prate izvodeći različite vrste koraka.

"Upis elementa na Uneskovu listu znači da će ovaj dio nematerijalnog kulturnog naslijeđa postati međunarodno vidljiviji, ali i da će različite zajednice jasnije uvidjeti da dijele zajedničko naslijeđe, podstaći ih da u većoj mjeri komuniciraju i budu spremne da učestvuju u zajedničkim aktivnostim, programima i projektima za očuvanje i prenošenje elementa", navodi se u saopštenju.

Kolo, traditional folk dance just inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Congratulations, #Serbia! #IntangibleHeritage #12COM



