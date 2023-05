"Kolodrom": Zajedničkim koncertom "Kolo" i "Masleša" slave 75 godina postojanja

BANJALUKA - Ansambl narodnih igara i pjesama "Veselin Masleša" ove godine obilježava 75 godina postojanja i rada, te je u skladu sa tim usvojen program jubilarne godine koji se sastoji od čitavog niza aktivnosti.

Dio aktivnosti posvećenih jubileju je već održan, a naredna aktivnost je koncert Nacionalnog ansambla Srbije "Kolo" pod nazivom "Kolodrom", čiji je organizator, ali i učesnik ANIP "Veselin Masleša".

Koncert će biti održan u sportskoj dvorani "Borik" sutra sa početkom u 19 časova, a ono što je zanimljivo jeste da će oba ansambla ovim nastupom obilježiti 75 godina postojanja.

"Inače, Ansambl 'Kolo' takođe obilježava 75 godina postojanja, što kompletira jednu vrhunsku jubilarnu kulturno-umjetničku manifestaciju, u kojoj će naši sugrađani garantovano uživati. Važno je reći i da je ovo početak regionalne turneje ansambla 'Kolo' i posebna čast za naš ansambl je da se prvi koncert turneje dešava u Banjaluci, kroz saradnju na obostrano zadovoljstvo", kaže Nemanja Knežević, direktor ansambla "Veselin Masleša".

Nemanja Knežević, direktor ansambla "Veselin Masleša"

On za "Nezavisne" ističe da će ansambl na čijem je čelu otvoriti koncert, dok će "Kolo" održati cjelovečernji program.

"Ovaj koncert je prvi u nizu koncerata nacionalnog ansambla 'Kolo' koji je planiran za regionalnu turneju 'Kolodrom'. 'Masleši' se pogodno potrefilo, tako da su nam se planovi usaglasili i da možemo ovaj koncert posvetiti jubileju", navodi Knežević, koji dodaje da ovo nije prva saradnja "Masleše" i "Kola", ako uzmemo u obzir da je i na prethodna dva jubileja saradnja u Banjaluci bila uspješna - 1988. godine, povodom 40 godina i 2018. godine, povodom 70 godina postojanja oba ansambla.

Pomenuta saradnja, takođe, kako dodaje Knežević, nije samo saradnja "Masleše" i "Kola", već i saradnja Republike Srpske i Republike Srbije, s obzirom na to da se radi o jedinom ansamblu od republičkog značaja za Republiku Srpsku sa jedne i nacionalnom ansamblu, odnosno javnoj instituciji Srbije, sa druge strane.

FOTO ANIP "Veselin Masleša"

Knežević za "Nezavisne" ističe i to da ansambl "Veselin Masleša" u vitrinama čuva punu riznicu priznanja i nagrada. Neke od njih pomenuo je povodom jubileja.

"Mi sa ponosom možemo reći da je 'Masleša' u svojih 75 godina postojanja zaista stekao najvrednije nagrade i priznanja iz svijeta folklora. 'Masleša' je, recimo, nosilac Ordena Njegoša prvog reda, što je rijetkost. Neke javne institucije nemaju taj status, već imaju ordene drugog ili trećeg reda. 'Masleša' je, zatim, nosilac Ordena zasluga za narod 'Srebrna zvijezda' iz doba Jugoslavije. Pobjednici smo mnogih folklornih smotri i nosimo najviše međunarodno priznanje pod nazivom 'Zlatni plesač'. To priznanje ostvareno je u gradu Mata u Francuskoj. Prvorangirani smo ansambl grada Banjaluke. Od 2019. godine 'Masleša' je jedini ansambl koji ima status od republičkog značaja po rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Posljednje u nizu priznanja je Zlatni grb grada Banjaluke 2021. godine", otkriva Knežević.

S obzirom na to da je ansambl "Veselin Masleša" već četiri godine udruženje od republičkog značaja, Knežević je govorio šta u praksi predstavlja ovakav status.

"Da budem iskren, nikad do kraja nije realizovana zamisao koja je predviđena samom strategijom razvoja. Suštinski, statusno nam je poboljšano stanje, ali ne toliko i u samom sufinansiranju. Nešto malo bodova je zagarantovano kada se prijavljujemo na javne pozive Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Tu u startu imamo određenu razliku, ne toliko veliku. Nadamo se da će se u narednom periodu raditi na tome da se taj status, hajde da kažemo, materijalizuje i da se ta zamisao, koju su prije četiri-pet godina iznijeli stručna komisija i radna grupa koja je tada učestvovala u izradi strategije, sprovede do kraja i da ćemo kroz konkursno finansiranje doći do ozbiljnijih budžeta. Ti budžeti bi nam olakšali zamisli, ideje i projekte koje imamo, a koji su trenutno u ladici zato što ipak zahtijevaju ozbiljnija finansijska sredstva", priznaje Knežević.

On za kraj kaže i to da ansambl "Veselin Masleša" ne oskudijeva sa članovima.

"Bogu hvala, 'Masleša' uvijek ima članova. Ograničeni smo i prostorom, tako da ne možemo sve zainteresovane da primimo. U skladu sa kvadraturom kojom raspolažemo, brojimo od 350 do 400 članova. To je živa materija, oscilacije su prisutne. Preko tog broja i ne možemo primiti, s obzirom na to da nemamo veliki prostor za rad. Takve su prilike, što će se, nadam se, promijeniti u nekom narednom periodu. Što se tiče uzrasta, naši članovi su bukvalno od pet do 75 godina", zaključuje Knežević.

Generalni pokrovitelj koncerta "Kolodrom" je Ministarstvo kulture Republike Srbije, a partneri su Ministarstvo spoljnih poslova Srbije - Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, grad Banjaluka i SC "Borik".