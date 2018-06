Komad "Moja ti" obilježio prvi dan takmičarskog programa Teatar festa

BANJALUKA - Igrom tri dive srpskog glumišta Svetlane Bojković, Tanje Bošković i Gorice Popović, koje čak i kada izgovaraju didaskalije sa scene drže malu školu glume, s jedne strane, dok sa druge podsjećaju na asko-vukovsku borbu protiv sigurne smrti, obilježena je prva takmičarska i druga noć 21. Teatar festa "Petar Kočić" u Narodnom pozorištu Republike Srpske (NP RS).

One su, naime, u utorak uveče na velikoj sceni ove kuće, s takođe sjajnim mlađim kolegama Sofijom Juričan i Ivanom Mihailovićem, te Goricom Šutić za klavirom, u produkciji Ateljea 212 izvele komad "Moja ti". Tekst je pisala Olga Dimitrijević, dok režiju potpisuje Aleksandra Milavić Dejvis.

Iako predstava na određene momente, kako i sama najava kaže, otvara pitanja o građevinskoj mafiji u doba takozvanog liberalnog kapitalizma, suočava se s prošlošću sjećanjima starica koje danas nikom nisu potrebne, priča o lezbijskoj ljubavi i diskriminaciji prema starima i nemoćnima, kako rekosmo u uvodu, sve pada u drugi plan u odnosu na igru.

Didaskalije se zaista izgovaraju sa scene, a manjkavosti teksta, koji nijedan od navedenih problema o kojima govori ne razrađuje do kraja niti konkretno iskazuje, nadoknađuju pokreti glumaca, dikcija i ubačene improvizacije iz samog životnog i profesionalnog iskustva glumica.

Ovako nešto se moglo zaključiti i na okruglom stolu, održanom neposredno poslije izvedbe predstave, kada su Bojkovićeva i Boškovićeva i istakle da su nakon prvog čitanja teksta bile na korak od odbijanja uloga, ali ih je komadu ipak privukla sloboda koju im je dala rediteljka srpsko-britanskog porijekla.

Upravo zbog dobre rediteljsko-glumačke saradnje, predstava "Moja ti" postala je jedna odlično uigrana priča o ljubavi i pravima, iza koje se ne kriju ni senzacionalizam ni društvena angažovanost, nego iskrena emocija i nostalgija. Sve to na vrlo odmjeren način dopunjeno je fantastikom, koja je u ovom komadu jedan od jačih aduta.

"Nisam dobro razumela ovaj tekst na prvu. Kad sam ga pročitala na papiru, nije mi bio tako atraktivan. Došavši u pozorište da odbijem tekst, upoznala sam Sašu Milavić Dejvis i shvatila da je to natprirodna pojava u teatru. Nju ne određuje ni to što je Britanka po ocu ni što je Srpkinja po majci. Nju određuju ogroman dar i zaista potpuno drugačije čitanje slobode. To mi je bilo strahovito uzbudljivo", kazala je Tanja Bošković nakon odigrane predstave u Banjaluci.

Svetlana Bojković, koja kod banjalučke publike zbog "Gospođe ministarke" ima status kakav je u Nušićevo vrijeme u Beogradu uživala Žanka Stokić, kazala je da joj se, uprkos songovima iz partizanskog doba, kao i atmosfere socijalističke Jugoslavije naspram ove danas, sviđa to što predstavu jednako dobro prihvataju sve generacije.

"Ovo je 46. izvođenje predstave za godinu dana. Publika komunicira s nama, dotaknuta je i oduševljena. To je fenomen koji nam se vraća", ističe Bojkovićeva, priznajući da su ljubav i empatija nešto što je i izgradilo ulogu starice koja ostaje bez partnerke nakon pedeset godina zajedničkog života, što je i početak komada "Moja ti".

Drugog dana u okviru 21. Teatar festa počeo je i Festival monodrame mladog glumca, a otvorio ga je glumac Marko Vukosav autorskim projektom "Ko je to".