Komad "Romeo i Julija" otvara novu sezonu u NP RS

BANJALUKA - Premijera predstave "Romeo i Julija" po tekstu Vilijama Šekspira i u režiji Sonje Petrović, sutra sa početkom u 20 časova na Velijkoj sceni Narodnog pozorišta Republike Sepske, u ovoj kući počinje 94. sezona.

Riječ je o koprodukciji između Gledališča Koper i Narodnog pozorišta Republike Srpske u čijoj su podjeli glumci Aleš Valič, Boris Šavija, Aleksandar Stojković, Mojca Partljič, Nataša Perić, Miljka Brđanin, Rok Matek, Bojan Kolopić, Blaž Popovski, Igor Štamulak, Dragana Marić, Mak Tepšić, Danilo Kerkez, Senad Milanović i Anando Čenić.

Autorski tim predstave čine i dramaturškinja Tijana Grumić, scenografkinja Dragana Purković Macan, kostimografkinja Jelena Vidović, kompozotor Nenad Kojić, scenski pokret Danilo Milovanović, dizajn svjetla Radomir Stanković, inspicijent Miodrag Markićević i suflerka Maja Kalaba.

FOTO Dejan Rakita

Rediteljka Sonja Petrović o radnom procesu kaže da je iza nje najizazovniji i, u pozitivnom smislu, najteži projekat.

"Bilo je nekoliko izazova koje smo uspešno prebrodili u toku ovog procesa, a to su različit jezik, različite ideje, različite umetničke prakse, različite ideologije koje su se susrele i u sintezi stvorile ono što ćete imati priliku da pogledate. U našoj predstavi Montagi i Kapuleti nisu podeljeni na slovenački i srpski, što bi se očekivalo kada pogledate takvu vrstu koprodukcije, smatrala sam da bi to spustilo nivo univerzalnosti priče o mržnji na domen jezika, naciona, istorije, geografije i sl. Želela sam upravo da potenciram razliku između društva, a jezik je jedna od razlika koje se ovde ne primećuju, sa kojima može da se živi, a problem je nešto drugo, što odgovara onima koji rade po principu 'zavadi pa vladaj'", kazala je Petrovićeva.

Ona dodaje da će svi u sali u nekim scenama i osjećanjima ove predstave prepoznati zaludnost našeg društva, kič i jednu vrstu estradnih strasti koje su usmjerene na pogrešne ideje, s čim su autori komada, kako ističe, svjesno koketirali.

"Što se tiče muzike, koketirali smo sa različitim žanrovima, pokušavajući da objasnimo da su svi ti likovi i njihovi karakteri potpuno različiti, ekstremni, svako u svojoj ideji. Tijana Grumić, dramaturg preduzela je niz dramaturških poteza kako bismo ovu predstavu namenili, pre svega, mladima", navodi rediteljka.

Mak Tepšić, koji tumači lik Romea, istakao je da je uživao u procesu rada koji je protekao bez loših vibracija i da će najviše pamtiti upravo tu atmosferu.

FOTO Dejan Rakita

Nataša Perić, koja se okušala u ulozi Julije, rekla je da ovo njen prvi susret sa Šekspirom poslije studija na Akademiji umjetnosti.

"Julija, vođena ljubavlju, iskazuje ogromnu hrabrost, odanost, odlučnost, poštenje, ranjivost. Sve su to osobine koje zbog današnjeg sistema vrijednosti više nisu popularne. Julija u samo četiri dana prolazi kroz širok dijapazon životnih faza, kroz koje ljudi obično prolaze tokom nekoliko decenija i to je ogroman i zahtjevan glumački zadatak", rekla je Perićeva.

Boris Šavija, koji tumači ulogu Sveštenika, istakao je da je već igrao u ovaj tekst u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske u režiji Dušana Petrovića, 2007. godine, kada je tumačio ulogu Merkucija. Napomenuo je koliko je ova tema uvijek aktuelna, jer, koliko god da je u pitanju priča o ljubavi, ona je istovremeno i priča o mržnji koja ne dozvoljava ljubav.

FOTO Dejan Rakita

"Trudili smo se da iz današnje perspektive objasnimo šta to dovodi do mehanizam mržnje koja melje i ne dozvoljava ljubavi da dođe do izražaja", dodao je Šavija i napomenuo da je ovo drugi projekat u kojem glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske sarađuju sa glumcima Gledališča Koper.

Rok Matek, glumac Gledališča Koper koji tumači ulogu Tibalta, pozdravio je prisutne i zahvalio Narodnom pozorištu Republike Srpske ali i Banjaluci na gostoprimstvu, te uputio izraze zahvalnosti rediteljki i kolegama.

"Kada se radi Šekspirov komad u pozorištu, kažemo da je tada praznik. Vilijam Šekspir je autor koji otvara pitanja, ali traži i poštovanje stiha i to poštovanje vraća jasnom porukom koju mogu svi razumjeti", zaključio je Rok Matek.

