Komad "Svijet mogućnosti" u Novom Sadu

NOVI SAD - Premijera predstave "Svijet mogućnosti" autora i reditelja Harisa Pašovića biće izvedena 6. aprila s početkom u 19.30 na sceni "Pera Dobrinović" Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Kako su saopštili iz Narodnog pozorišta Sarajevo ovaj komad je inspirisan životom djece i ljudi koji žive sa autizmom i cerebralnom paralizom, ali i svega što ih okružuje od porodice do sistema u kojem žive i izazova sa kojim se svakodnevno susreću.

"Mi smo željeli da vidimo kako oni zaista žive, kakav je to svijet, šta se tu dešava. Zanimljivo je da, kada se u bilo kojem društvu povede tema o ovome, uvijek se nađe nekoliko ljudi koji kažu da oni, u svojim porodicama, rodbini ili komšiluku poznaju makar jednu osobu sa poteškoćama u razvoju. Taj svijet je mnogo veći dio našeg društva nego što to izgleda. Mi smo htjeli da to nekako dođe na površinu i da se svi zajedno upustimo u razmišljanje o tom svijetu", rekao je Pašović.

Pored Pašovića, autorski tim čine scenograf Ivana Jančić, kompozitor Dino Šukalo, koreograf Larisa Lipovac i asistent kostimografa Minja Davidović.

U predstavi igraju Gordana Đurđević Dimić, Lidija Stevanović, Sanja Ristić Krajnov, Jelena Antonijević, Mina Pavlica, Marija Feldeši, Milan Kovačević, Marko Savković, Vukašin Ranđelović, Aljoša Đidić, Aleksandar Sarapa i Rade Perović.

"Projekat, u okviru kojeg se realizuje predstava 'Svijet mogućnosti' nosi naziv 'Enabled Theatre' i koprodukcija je 'East west' Centra Sarajevo, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, Grad Teatra Budva i Plesnog centra 'Tala' iz Zagreba, a podržala ga je Evropska unija kroz program Kreativna Evropa", naveli su iz Narodnog pozorišta Sarajevo.

Nakon premijere u Novom Sadu, predstava će biti izvođena i u gradovima partnerima - Sarajevu, Zagrebu i Budvi.

