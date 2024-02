Komedija "Ako sam žena, nisam konj" u Kulturnom centru Gradiška

GRADIŠKA - Predstava "Ako sam žena, nisam konj" u režiji Jovana Ljubenovića, a u izvođenju stend ap komičarke i glumice Ane Poznanović biće odigrana sutra u Maloj sali Kulturnog centra Gradiška, sa početkom u 20 časova.

Kako je saopšteno iz Kulturnog centra Gradiška, Ana Poznanović u ovoj predstavi igra više uloga - od devetnaetogodišnje zaljubljene balavice do četrdesetogodišnje žene koja je prošla život ne postajući ništa pametnija kada je ljubav u pitanju.

"Riječ je o urnebesnoj komediji o ženi koja traži ljubav. Кomična i iskrena priča jedne žene koja, tražeći onog pravog, na momente gubi samu sebe. Priča je to o zaljubljivoj i pomalo naivnoj djevojci od trenutka gubljenja nevinosti do zrelog doba. Suštinski, to je priča svake žene koja nastoji da pronađe onog pravog", navode iz Kulturnog Centra Gradiška.

Dodaju da ova predstava priča o pametnoj mladoj ženi koja radi glupe stvari. Zbog ljubavi, zbog biološkog sata, zbog babe. O babi koja je tera da se uda. O muškarcima koji ne bi da se ožene.

"Ovo je priča koja će vas nasmijati i rasplakati. Priča koju će svaka žena razumjeti. Da li postoje sretni krajevi u ljubavi ili nas je, kako kaže glavna junakinja 'zaje... Holivud'? Ova monodrama na komičan način prikazuje sazrevanje od prvog zaljubljivanja do prvih bora i jednu od najvažnijih borbi svake žene - borbu da prihvati samu sebe", zaključeno je u saopštenju.

