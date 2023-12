Komičar preminuo od posljedica pada s bicikla

Stand-up komičar i pisac Kenny DeForest preminuo je 13. decembra pet dana nakon što je doživio nesreću na biciklu u Brooklynu. Imao je 37 godina, javlja E! News.

DeForest je hospitalizovan i podvrgnut neurološkoj operaciji nedugo nakon nesreće 8. decembra. Imao je kvarenja u mozgu. Preminuo je okružen roditeljima, porodicom i prijateljima.

"Kenny DeForest zaista je pozitivno uticao na sve živote koje je dotakao. Kennyjevi posljednji trenuci uključivali su neke od njegovih omiljenih pjesama, priče o njegovom djetinjstvu i sjećanja na njegovu veliku pozitivnost i životnu radost", stoji na GoFundMe stranici, posvećenoj skupljanju novca za njegov spomenik, koju je pokrenuo njegov prijatelj Ryan Beck.

DeForest je 2015. uvršten na listu komičara koje vrijedi poslušati, a koju sastavlja stranica Comedy Central.

Brooklyn Magazine ga je sljedeće godine uvrstio među 50 najsmješnijih ljudi u Njujorku. Pojavljivao se i u emisijama The Late Late Show with James Corden i u Late Night with Seth Meyers.

Na službenoj stranici emisije Setha Meyersa objavljena je dirljiva posveta Kennyju.

"Kenny DeForest bio je voljeni komičar koji je tragično umro, i to premlad. Njegovi opušteni, samopouzdani nastupi uvijek su se isticali. Kao što možete vidjeti iz njegovog debija u LNSM-u, nije se bojao uhvatiti u koštac s kontroverznim temama, ali nikad samo da bude oštar - uvijek u službi originalnog ugla i sjajnog vica", napisali su, prenosi Index.

"Šteta je što nećemo vidjeti što je sljedeće smislio", dodaju.

