Kreativna bajka na krovu pozorišta

BANJALUKA - Nasljednik prvog i zasad jedinog ekološko-umjetničkog festivala održanog u Banjaluci pod nazivom "Krovfest" pojavio se u vidu festivala "Kroov2018", koji će na krovu Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS) trajati od 7. maja do 15. juna tekuće godine.

Pokretač i jednog i drugog festivala je banjalučki Art klub "Prostor", odnosno predsjednica istog Ena Mitrovska. Mitrovska je za "Nezavisne" naglasila da će "Kroov", za razliku od "Krovfesta", biti baziran više na edukativni sadržaj, da će trajati znatno kraće, te da su ovaj put u fokusu njihovog interesovanja radionice.

"Prije dvije godine naša ekipa je pokrenula priču o prvom eko-festivalu u našem gradu pod nazivom 'Krovfest'. Uz sav mogući i nemogući trud, prošle godine nismo uspjeli da se snađemo i da organizujemo reprizu ovog kreativnog druženja, pa smo morali da preskočimo. Ipak, ove godine smo uložili još više napora i uspjeli da se vratimo na velika vrata! Pardon, na krov. Na tom putovanju do pronalaska sredstava transformisali smo se u 'Kroov2018'", kaže Mitrovska, koja naglašava da je cilj festivala iskoristiti javne površine u svrhu promovisanja umjetnosti i kulture.

S tim u vezi "Kroov2018" građanima Banjaluke ponudiće pet umjetničko-edukativnih radionica, iz oblasti arhitekture, muzike, ilustracije, grafičkog dizajna i književnosti.

"Festival je, dakle, interdisciplinarnog karaktera. Radionicu arhitekture vodiće Aleksandra Crnobrnja i tu će biti pravljen namještaj prilagođen za krov koji će poslužiti za ostatak festivala. Nakon te radionice, slijedi radionica 'Bajkanje', a motiv je san. Voditeljka radionice je Karmela Špoljarić. Polaznici pišu bajke za odrasle sa motivom grada iz kojeg dolaze, međutim ovaj put će to biti uz neku dopunu motiva sna, jer je san povezan i sa pozorištem i sa krovom", ukratko opisuje Mitrovska sadržaj radionica iz oblasti arhitekture i knjiženosti. Po završetku ove dvije radionice, kako nam kaže, uslijediće radionica ilustracije koju će vodititi Nataša Konjević, a ilustracije će se direktno naslanjati na sadržaj bajki.

"Moram da napomenem da će svaka od tih radionica imati pet do deset polaznika i da su sve za odrasle, a ciljna grupa su nam studenti. Posljedenje dvije radionice će voditi Aleksandar - Saša Škorić i Mirsada Zećo", ističe Mitovska pojašnjavajući da će Škorić iz oblasti grafičkog dizajna sa polaznicima praviti maske sa sličnim motivima u kojima budu urđene i ilustracije, a za kraj ove vrste programa uslijediće zvučna radionica Mirsade Zećo. Nakon svega ovoga slijedi zatvaranje festivala, a Ena Mitrovska govorila je i o tome koliko je značajno to što će se "Kroov2018" poklopiti sa terminom održavanja "Teatar festa" u NP RS.

"Cilj je, između ostalog, bio da uklopimo termin održavanja našeg festivala sa 'Teatar festom'. Tako će publika ovog pozorišnog festivala, glumci i pozorišni radnici koji budu došli iz cijelog regiona moći da pogledaju šta mi to nudimo na 'Kroovu'. Naravno da mnogo znači zato što to poprima neki širi karakter i postoji mogućnost da to radimo i negdje drugdje van Banjaluke", zaključuje Mitrovska.

Projekat "Kroov" podržala je Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini, te Gradska uprava Banjaluka, a svi zainteresovani na festival će uskoro moći da se prijave putem organizatora Art kluba "Prostor".