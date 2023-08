Kultura na ulice 2023: Predstava "Osramoćeni" i koncert "Kad sevdah govori"

U prelijepom ambijentu Zemaljskog muzeja BiH, u ponedjeljak i utorak, 7. i 8. augusta, sa početkom u 20 časova, biće izvedena dramska predstava “Osramoćeni” autora Ayada Akhtara, u režijskoj postavci Dine Mustafića, te ovim putem obavještavamo cijenjenu javnost, da zbog velikog interesovanja publike, za oba termina izvođenja dramske predstave, u Zemaljskom muzeju BiH, u ponedjeljak 7. augusta, u terminu od 15 do 19 časova, biće omogućeno preuzimanje ulaznica u skladu sa kapacitetom sjedećih mjesta.

U predstavi igraju: Ermin Bravo, Maja Izetbegović, Snežana Bogičević, Boris Ler i Faris Pinjo / Lazar Dragojević.

Predstava “Osramoćeni”, u produkciji Kontakta, rađena je po tekstu Ayada Akhtara koji je nagrađen Pulitzerovom nagradom 2013. godine.

Svojom tematikom bavi se i danas aktuelnim društveno-političkim temama kao što su islamofobija i pitanja rasnog, vjerskog i nacionalnog identiteta.

Predstava dubinski secira posljedice terorističkih napada širom svijeta na odnose među kolegama, prijateljima ili čak bračnim partnerima koji dolaze iz različitih kultura u našem naizgled liberalnom i multikulturalnom društvu.

Vizuelno oblikovanje radila je Mirna Ler. Za muzičku kompoziciju zadužen je bio Mirza Redžepagić.

Autor fotografije: Aida Redžepagić.

Predstava će biti realizovana uz podršku partnera „Kultura na ulice 2023!“ Zemaljskog muzeja BiH.

O koncertu Kad sevdah govori

U utorak, 8. augusta u 19 časova u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine biće upriličen koncert „Kad sevdah govori“ u izvođenju Lejle Jusić, Elvira Solaka i Adnana Gore.

Na programu će se naći bosanskohercegovačke sevdalinke: Ah što ćemo ljubav kriti, Kiša bi pala pasti ne može, Zapjevala bulbul ptica, Sejdefu majka buđaše, Evo srcu mom radosti, Otkako je Banjaluka postala, Snijeg pade na behar na voće, Hasanagin sevdah (Što te nema), (Hasret cektim, Adio kerida).

Lejla Jusić i Elvir Solak bilježe niz zajedničkih nastupa tokom višegodišnje saradnje. Posebno mjesto zauzimaju koncerti u sklopu nedavno održanog prestižnog svjetskog festivala LLANGOLLEN INTERNATIONAL MUSICAL EISTEDDFOD održan u Walesu, u Velikoj Britaniji, od 4. do 9. jula, a kojima je prethodio i nastup na skupu britanske dobrotvorne organizacije "Remembering Srebrenica" u čuvenoj Lancaster House u Londonu. Veliko interesovanje tokom festivala izazvao je koncert WHITE FLOWER INTO THE LIGHT koji je otvoren impozantnom izvedbom kompozicije "Bijeli cvijet", koju autorski potpisuje upravo Elvir Solak, član Hora Opere Narodnog Pozorišta Sarajevo.

Koncert će biti realizovan uz podršku partnera „Kultura na ulice 2023!“ Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Ulaz na koncert je besplatan.

O specijalnom programu NPS Kultura na ulice 2023!

Kultura na ulice 2023! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava se na javnim prostorima sarajevskih opština pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo, te u partnerstvu s Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo.

Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.