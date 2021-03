Kulturnim centrima širom BiH biće teško vratiti publiku koju su izgradili

BANJALUKA - U toku pandemije virusa korona mnogi kulturni centri i kulturne institucije širom BiH našli su se na udaru i u skladu sa strogim propisanim epidemiološkim mjerama većina njih nije bila u mogućnosti da radi i ostvari svoj planirani program za 2020. godinu. Ove godine situacija je nešto bolja, epidemiološke mjere su blaže, a novi programi i planovi su već usvojeni.

Nakon potpunog zatvaranja na nekoliko mjeseci, koje su ove institucije prevazišle svaka na svoj način, sada opet imaju mogućnost da nastave sa svojim radom, ali ipak sa dosta smanjenim kapacitetom. Kulturni život u većini manjih gradova u BiH dešava se u tamošnjim centrima za kulturu, a kakav je on tokom pandemije i kako se odvija, govorili su direktori za "Nezavisne".

Direktor Kulturno-sportskog centra "Petar Kočić" Mrkonjić Grada Boro Boškić rekao je da je pandemija dosta uticala na rad svih kulturnih institucija.

"Pokušali smo u dozvoljenom kapacitetu od strane Instituta za javno zdravstvo RS da se prilagodimo i da obilježimo neke manifestacije od značaja u skladu sa mjerama. Tokom 2020. godine uspjeli smo samo u januaru da održimo dvije izložbe i jedan turnir u malom fudbalu, od marta do novembra manifestacije smo samo na simboličan način obilježili", izjavio je Boškić za "Nezavisne".

On je dodao da su svoje troškove uspjeli smanjiti na minimum i da se nisu obraćali nekim višim institucijama za pomoć te da za ovu godinu imaju veće planove i nadaju se da će ih od maja moći ispuniti.

Direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši Slađana Čovičković objasnila je da je u toku prethodne godine ova institucija uspjela realizovati samo 50 odsto planiranog programa za tu godinu. Nakon obustave rada u aprilu, ipak, iako uz smanjen kapacitet i u potpuno drugačijem ruhu, septembarski Internacionalni festival amaterskih pozorišta je uspješno održan.

"Vrlo teško će biti vratiti publiku koju smo prethodno izgradili. Već vidimo da je teže jer je zatvoren prostor, kao i ograničen broj posjetilaca. Takođe, moram naglasiti da je Dramski studio D.A.S.K.E uprkos prekidu rada, svoj povratak obilježio čak sa 13 gostovanja i predstava, čime su napravili značajne rezultate u prošloj godini", pojasnila je Čovičkovićeva.

Ona je dodala da je ova institucija imala uobičajenu podršku Ministarstva prosvjete i kulture RS kao i prethodnih godina te da je plan i program za ovu godinu već usvojen. Takođe, renoviranje njihove sale je počelo 2019. godine, rad na njoj je nastavljen 2020. godine, a rekonstruisana multifunkcionalna sala Doma kulture je otvorena ove godine.

"Mi planiramo da ćemo ove godine realizovati program, nekako smo se i navikli već na smanjeni kapacitet, ali kultura je jedna od djelatnosti koja je zaista bila najugroženija u pandemiji. Naš posao jeste da okupljamo ljude i posjetioce, a to je pored turizma i ugostiteljstva bila najugroženija djelatnost. To još traje, naravno imamo pomaka da se može primiti više posjetilaca, ali bez obzira na to što ne može biti puna sala, mi ćemo jednako nastaviti da radimo kako bi ljudi mogli osjetiti da kultura živi", zaključila je Čovičkovićeva.