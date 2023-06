Laktaši, domaćin pozorišta iz BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije

LAKTAŠI - Premijerom predstave "Seks, laži i divlje guske" pozorišta "Daske" danas s početkom u 19 časova u Centru za kulturu i obrazovanje Laktaši počinje 18. izdanje Internacionalnog festivala amaterskog teatra "Laktaši 2023".

Tekst predstave potpisuje kultni autor Vudi Alen, a adaptaciju i režiju Ognjen Todorović, ujedno umjetnički rukovodilac pozorišta "Daske" iz Laktaša.

"Klasik 'Seks, laži i divlje guske' Vudija Alena donosi nam na sud vječita pitanja koja se tiču emotivnih odnosa, ljubavi, seksa i nevjerstava. Transfer njegovih junaka u 21. vijek dodatno će naglasiti njihovu gorku, buržujsku, strastvenu i dekadentnu glad za intrigom. Tri bračna para, naoko potpuno različita, duhovitim i zanimljivim narativom povezaće se u svom glavnom ishodištu - bračnim tajnama i lažima. Koliko zapravo poznajemo ljude sa kojima dijelimo postelju? Jesu li naši najbolji izbori zaista toliko dobri? Tajanstveni gospodin Maks Krolijan zna odgovore", rekao je Todorović o predstavi u kojoj igraju: Bojana Radić, Žarko Aničić, Dunja Vujatović, Dragan Golubović, Kristina Golubović i Dario Balaban.

Internacionalni festival amaterskog teatra trajaće do 25. juna, a po riječima Todorovića, on je veoma značajan kako za kulturnu scenu Laktaša, tako i za sve one koji uživaju u amaterizmu.

"Ove godine je pristigao rekordan broj prijava na konkurs koji je bio otvoren do kraja maja. Selektor festivala bio je istaknuti srpski glumac Tihomir Stanić, koji je, vjerujemo, imao veoma težak zadatak da između pristiglih predstava izabere one najreprezentativnije koje će se naći u takmičarskom dijelu. Tako su se na programskom repertoaru našle predstave iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Preciznije govoreći, u pitanju je šest predstava, uključujući i predstavu domaćina koja po automatizmu ulazi u selekciju", navodi Todorović.

U selekciju proslavljenog glumca Tihomira Stanića, odnosno u takmičarski program festivala, ušle su predstave: "Bajka o pozorištu" pozorišta "Raša Plaović" iz Uba, "I ne bi predstava" Dramske scene SPKD "Prosvjeta" iz Prnjavora, "Ministričin muž" Kazališne družine KUU "Seljačka sloga" iz Nedelišća u Hrvatskoj, "Tri puta majka pa onda otac" JU KSC iz Kaknja, "Čakanje Godota" Šentjakobskog gledališča iz Ljubljane i "Mi djeca sa stanice Zoo" teatra "Dankan" iz Banjaluke. Takmičarske predstave ocjenjivaće žiri u sastavu Nataša Perić, glumica, Sonja Jovandić, rediteljka, i Nikola Stanišić, dramaturg.

Sve predstave biće odigrane u Velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši, ulaz je besplatan, a nakon svake izvedbe biće upriličen okrugli sto koji će voditi novinar Ernest Zavila. Pokrovitelj festivala je grad Laktaši.