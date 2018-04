Ljubiša Savanović: Budućnost pozorišta je u trupama i malim formama

BANJALUKA - Ljubiša Savanović, glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske i jedan od vođa Gradskog pozorišta "Jazavac", za izuzetan doprinos u oblasti pozorišne umjetnosti u gradu na Vrbasu dobitnik je Plakete grada Banjaluka, koja će mu biti uručena u nedjelju uveče u Kulturnom centru Banski dvor na svečanoj akademiji povodom Dana grada.

Tim povodom o ulogama, stanju u pozorišnoj umjetnosti, njenoj budućnosti u Banjaluci, aktivizmu u ovom gradu i regionalno važnom projektu na kojem je trenutno angažovan Savanović je pričao za "Nezavisne".

NN: Koliko za Vas znači Plaketa grada Banjaluka i da li je ona, pored svih nagrada koje ste dobili do sada, najvredniji zvanični dokaz da se uloženi trud u napredak pozorišnog života Banjaluke isplatio?

SAVANOVIĆ: Ova nagrada posebno obavezuje jer sam je dobio u gradu u kojem sam rođen i u kojem živim i radim... I koji volim, sa svim njegovim vrlinama i manama. Mislim da je takvu nagradu teže zaslužiti jer si tu svaki dan na ispitu i samim tim je njen značaj veći. Nagradu doživljavam kao potvrdu za neprestan rad na polju pozorišne umjetnosti, a posebno za angažman u Gradskom pozorištu "Jazavac", koje je jedinstven primjer u regionu kao pozorište koje nije budžetirano a uspijeva ne samo da preživi, nego da njeguje profilisan i kvalitetan repertoar. Zahvaljujem ljudima koji su ovo prepoznali i predložili me za nagradu prije svega zbog rada u "Jazavcu".

NN: Jedan ste od predvodnika generacije koja je ostvarila revoluciju u pozorišnom životu grada. Kakva je pozorišna scena u Banjaluci po Vama bila u vrijeme kada ste Vi bili na Akademiji u odnosu na sad?

SAVANOVIĆ: Pozorišni život u Banjaluci sada je mnogo življi, bogatiji i raznovrsniji. Ljudi koji završavaju studije na Akademiji umjetnosti u Banjaluci više ne čekaju da ih neko zove da rade, nego su prisiljeni da sami rade. To je povećalo produkciju, a nadam se da će s vremenom i kvalitet biti na višem nivou. Velika stvar koje još nismo ni svjesni je filmska produkcija koja je doživjela uskrsnuće serijom "Meso", koja je odlično primljena u regionu i koja je napravila odličnu, pozitivnu i umjetničku promociju Banjaluke i Republike Srpske. Bitno je da i na tom polju imamo kontinuitet. Drago mi je da je i Nikola Pejaković nagrađen ove godine jer je on čovjek koji je svojim povratkom u Banjaluku direktno i indirektno započeo mnoge kvalitetne projekte u kulturi u Banjaluci. I drago mi je da je konačno, ako već država nije, neko drugi prepoznao snagu njegovog stvaralaštva i dao mu priliku da radi, a neko to i nagradio.

NN: Kako pozorište u gradu Banjaluci vidite u budućnosti?

SAVANOVIĆ: Budućnost pozorišta je u trupama i malim pozorišnim formama. Pozorišta koja su na budžetu država ili opština moraju da budu mnogo bolje pažena od osnivača i vođena od ljudi koji su na čelu tih pozorišta. Ali to bi podrazumijevalo da mi u Ministarstvu kulture i na čelu pozorišta imamo ljude koji znaju nešto o kulturi i koji su obrazovani u oblasti kulture... Ali stvarno obrazovani! Nadam se da ću to dočekati dok sam živ, mada sumnjam.

NN: Čini mi se da je Vaša najnagrađivanija pozorišna uloga ona Neše advokata iz komada "Podvala". Da li postoji i uloga koja je Vama najdraža?

SAVANOVIĆ: I ja mislim da sam za ulogu Neše advokata najviše puta nagrađen. Jeste, to mi je draga uloga. Mnogo mi je draže što sam napravio interesantne uloge u prethodnoj godini u dobrim projektima kao što su serija i film "Meso" i predstava "Naši dani" u Narodnom pozorištu Republike Srpske te "Pita li iko kako je meni?" u Gradskom pozorištu "Jazavac".

NN: U jednom novom filmskom projektu igrate vođu "Crne ruke". Možete li otkriti o kojem se projektu radi?

SAVANOVIĆ: U pitanju je film Petra Ristovskog "Čarape kralja Petra - U slavu Srbije!" u produkciji "Zillion filma" iz Beograda. Snimanje će trajati do kraja sedmog mjeseca, a ja tumačim ulogu Dragutina Dimitrijevića Apisa i zaista sam srećan što sam dio ove priče.

NN: Koliko ljudi u Banjaluci posvećuju vrijeme zajedničkom dobru?

SAVANOVIĆ: Ponosan sam što u ovom gradu imam sugrađane koji dio svog slobodnog vremena posvećuju opštem dobru i dobru zajednice i takve ljude treba više da poštujemo i cijenimo. U takve ljude ubrajam Tihomira Dakića i Gorana Pivaševića, udruženja "Budimo ljudi" i "Misli dobro", kao i sve one koji se u ovim riječima prepoznaju. Za razliku od mnogih koji samo pričaju šta i kako bi trebalo, oni rade.

NN: Pozorišta u Banjaluci se često bave i humanitarnim radom?

SAVANOVIĆ: Pozivam sve naše sugrađane da 8. i 9. maja dođu na predstavu "Hipnoza jedne ljubavi" Zvezdara teatra iz Beograda u Narodno pozorište Republike Srpske. Udruženje "Misli dobro" dovodi ovu predstavu u Banjaluku, a sva sredstva od karata biće uplaćena Klinici za akušerstvo i ginekologiju UKC Republike Srpske za renoviranje njihovih prostorija. Ovo je prilika da vidite zanimljivu predstavu i kupovinom karte olakšate rad ljekarima, ženama koje rađaju i bebama koje su naša budućnost. Nadam se da će sala biti puna.