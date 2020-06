Ljubiša Savanović za "Nezavisne": Jedini spas su nam kultura i obrazovanje

Glumca Ljubišu Savanovića u jeku pandemije virusa korona ovdašnja publika imala je priliku gledati u online predstavama Narodnog pozorišta Republike Srpske u ulogama za koje je često bivao nagrađivan.

On je to vrijeme proveo s porodicom i, kako kaže, iskoristio da završi neke stvari koje je davno počeo čitati ili gledati. Danas, kada i zvanično očekujemo kraj pandemije, Savanović je s jedne strane angažovan u seriji "Hotel Balkan", čije je snimanje u toku, a s druge kao organizator Gradskog pozorišta "Jazavac" radi na otvaranju ljetne scene ovog pozorišta. O novim projektima i pozorištu u vanrednoj situaciji govorio je za "Nezavisne".

NN: Da li ste pratili online repertoare matične i ostalih pozorišnih kuća i koliko, po Vašem mišljenju, obični gledalac uopšte može uhvatiti živ organizam pozorišta gledajući video-snimak neke predstave?

SAVANOVIĆ: Vrlo malo predstava sam gledao online. Iskoristio sam priliku da pogledam neke predstave velikih svjetskih pozorišta koja nemamo priliku često da vidimo, a te predstave su snimljene profesionalno. Većina snimaka regionalnih pozorišta nije rađena za javno prikazivanje, nego za arhive pozorišta, tako da nije realno očekivati mnogo od tih snimaka. Mada, kad se pogleda broj pregleda čini se da to publici nije mnogo smetalo i da su mnogi vrijeme tokom pandemije kratili gledanjem predstava.

NN: Između ostalih, Narodno pozorište Republike Srpske prikazalo je komad "Krivica" scenarijsko-rediteljskog dvojca Nebojša Romčević i Nikola Pejaković, u kojoj ste igrali sa Nikolinom Friganović. Kakva je bila sudbina ovog komada koji je imao odlične reakcije publike i kritike?

SAVANOVIĆ: Mislim da ta predstava nije imala sreće. Za mene je to jedna od najznačajnijih uloga koje sam odigrao, a mnogo mi je pomoglo i to što sam imao partnerku koja te tjera da budeš bolji. Nažalost, predstave sa Scene "Petar Kočić" su nezasluženo zapostavljene u odnosu na predstave sa Velike scene u umjetničkom smislu. Po meni obje scene pružaju jednake mogućnosti, a još je izazovnije igrati na maloj sceni jer je publika veoma blizu. Iako je "Krivica" teška drama, publika je voljela tu predstavu i uvijek punila malu salu. I mi smo jedva čekali da je igramo. Ali šta je, tu je. Jedna lijepa priča je iza nas.

NN: Da li su Vam nedostajale pozorišne daske tokom pandemije ili je period iza nas bio odlična prilika za odmor?

SAVANOVIĆ: Taj period je bio sve samo ne odmor. To nije normalno stanje pa da možeš da se odmaraš, štagod mislio o virusu. Ja sam taj period proveo sa porodicom i to je jedino lijepo. Iskoristio sam to vrijeme i da završim neke stvari koje sam davno počeo čitati ili gledati. Nedostajalo mi je pozorište i obaveze jer nisam navikao da sam besposlen.

NN: Pandemija je zatekla Narodno pozorište RS u godini kada slavi 90 godina od osnivanja. Koliko je ovo bitan jubilej za ansambl NP RS i da li spremate neku vrstu proslave za jesen?

SAVANOVIĆ: Narodno pozorište Republike Srpske dobilo je novu upravnicu na samom početku pandemije. Nije baš sjajan trenutak da se preuzme tako velika kuća sa toliko obaveza i poslova, ali nadam se da će ova promjena pozitivno uticati na rad našeg nacionalnog teatra. Koliko ja znam, najavljeno je da će naredna sezona biti u znaku tog jubileja, a ja se nadam da ćemo ga obilježiti kako dolikuje, jer je NP RS jedna od rijetkih ustanova u Republici Srpskoj koja iza sebe ima 90 godina rada. To treba poštovati. S obzirom na to da nas je sve manje i da smo, kao narod, sve više na udaru raznih pošasti i primitivizma koji se promoviše kao normalan način ponašanja, jedini spas su nam kultura i obrazovanje te ulaganje u njih. Inače, nestaćemo prije nego što je zapisano.

NN: U Gradskom pozorištu "Jazavac" uskoro planirate otvaranje ljetne scene. Šta sve očekuje publiku?

SAVANOVIĆ: Zahvaljujući podršci grada Banjaluka i naših sponzora na dobrom smo putu da uskoro napravimo ljetnu scenu Gradskog pozorišta "Jazavac". Vjerujem da će to biti osvježenje za naše sugrađane. Igraćemo naše predstave, ali ćemo biti i domaćini svima koji budu raspoloženi da sarađuju.

NN: Da li mislite da će ljetne scene spasiti sezonu pozorišta u regionu?

SAVANOVIĆ: Mnoga pozorišta u regionu su se odlučila da prave ljetne scene. Pauza od tri mjeseca je veliki udar na ionako male budžete. Pred nama je ljeto tokom kojeg će mnogi naši sugrađani ostati u Banjaluci i na nama je da im ponudimo sadržaje, naravno uz pridržavanje svih mjera koje će zaštiti i njih i glumce. Nije normalno da sve stane jer ti ljudi i dalje imaju potrebu za kulturom.

NN: Uskoro će publika imati priliku da Vas gleda u serijama "Kosti" i "Hotel Balkan". Da li ste zadovoljni ostvarenim ulogama, saradnjom s ekipom i da li mislite da za ovdašnju kinematografiju konačno stižu bolji dani?

SAVANOVIĆ: Obje serije, "Kosti" i "Hotel Balkan", plod su "Bosonoga produkcije". To je u ovom trenutku jedina producentska kuća u Republici Srpskoj koja se usuđuje da radi ovako velike stvari. Bilo bi dobro da ih ima još. Velika je šteta što se javni servis kao ni ostale televizije ne upuštaju u ovakve poduhvate. U susjednim državama je to praksa.