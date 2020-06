Maja Dodig za "Nezavisne": Ubijeđena sam da ću opravdati povjerenje

Maja Dodig nova je direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS), koja je na ovu funkciju, u najmanju ruku, stigla u nezgodnom trenutku. S jedne strane, na ovo mjesto je imenovana u jeku pandemije virusa korona, a s druge, u trenutku kada bi nacionalni teatar Republike Srpske trebalo da obilježi devet decenija postojanja. Kakvi su njeni planovi i na koji način će biti proslavljen jubilej NP RS, govorila je u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Da li ste zadovoljni stanjem koje ste zatekli u NP RS?

DODIG: Ono što je nesporno jeste kvalitet u glumačkom ansamblu. Što se tiče samog aspekta poslovanja, ne mogu da kažem da je bio na najvišem nivou. U organizacionom dijelu vidim, dakle, značajan prostor za unapređenje.

NN: Koliko će aktuelna pandemija negativno uticati na pozorišni život?

DODIG: Svi mi koji se nalazimo na polju umjetnosti i kulture možemo reći da smo jednim dijelom navikli da se svakodnevno suočavamo sa izazovima. Moje mišljenje je da ne smijemo dozvoliti da se ova situacija negativno odrazi na naš rad u sljedećem periodu. Moramo da djelujemo punim kapacitetom. Vjerujem da će i kod samih umjetnika zbog nemogućnosti rada u proteklom periodu biti izraženiji stvaralački potencijal.

NN: S tim u vezi, šta biste najavili za budući period? Koliko znam, u toku su pripreme za predstavu "Derviš i smrt"?

DODIG: Imajući u vidu da je to obiman i značajan projekat u svakom smislu te riječi, počinjemo s probama i čvrstu odluku smo donijeli da taj projekat moramo da realizujemo. Planirali smo za 2. septembar premijeru na tvrđavi Kastel i nadamo se da će nam okolnosti i vremenske prilike to dozvoliti. Zašto 2. septembar? Zato što je to jedan od značajnih datuma za NP RS, jer je 2. septembra 1930. godine ban Milosavljević objavio ukaz o osnivanju pozorišta i premijerom predstave "Derviš i smrt" mi ćemo na neki način započeti aktivnosti povodom devedeset godina od osnivanja pozorišta. Tim povodom će 23. septembra biti održana i svečana akademija u našim prostorijama, a to je još jedan datum koji ima značajnu poruku, jer je 23. septembra 1998. godine preimenovan naziv pozorišta u Narodno pozorište Republike Srpske. Na dan osnivanja pozorišta 18. oktobra takođe planiramo premijeru. Autor dramskog teksta je prvak drame naše kuće Željko Stjepanović i taj dramski tekst ima istorijski kontekst. Vraća nas u period zlatnog doba razvoja užeg jezgra grada Banjaluke kada se i počelo sa izgradnjom zgrade Narodnog pozorišta RS. Ta premijera, odnosno praizvedba će biti veoma značajna za nas i vjerujem da će i publika pokazati veliki interes.

NN: Dvije predstave i svečane akademije koje ste pomenuli, pretpostavljam, samo su početak obilježavanja jubileja?

DODIG: Jeste, biće tu niz aktivnosti od promocija knjiga, izložbi kostima iz našeg fundusa koji su vezani za epohu Vrbaske banovine. Planiramo uglavnom niz aktivnosti i sve je zasad u nadi da će okolnosti dozvoliti realizaciju. Mi radimo i prosto ne smijemo dozvoliti da ovaj značajni jubilej i značaj same institucije ne obilježimo na način koji priliči ovoj kući.

NN: Da li će se steći uslovi da ove godine bude održan "Teatar fest"?

DODIG: Zajedno s umjetničkim direktorom imam usaglašen stav da je za nas značajan kontinuitet kada je u pitanju "Teatar fest", tako da smo donijeli odluku da se prolongira za oktobar i u zavisnosti opet od okolnosti vidjećemo u kojem će se obliku održati. U svakom slučaju, istrajavaćemo na kontinuitetu.

NN: Da li planirate proširiti ansambl i nastaviti praksu upošljavanja mlađih snaga, kojoj smo svjedočili posljednjih godina?

DODIG: Naravno da će se nastaviti s tom praksom. Evo i sada u realizaciji projekta "Derviš i smrt" prisutan je značajan broj studenata Akademije umjetnosti. Smatram da je ta podrška mladim umjetnicima veoma dragocjena i da treba da šaljemo poruku da je ovo njihova kuća, da su im vrata otvorena za svaki oblik podrške i nakon završetka njihovog školovanja.

NN: Koliko je budžet za pozorišta i uopšte za kulturu u saglasnosti s tim stavom? U izjavi koju ste mi dali u vrijeme kada ste bili kandidat za direktora Kulturnog centra Banski dvor kazali ste da su budžeti mali.

DODIG: Mislim da smo svi mi koji smo u polju umjetnosti i kulture u obavezi da stalno govorimo o značaju umjetnosti za naše društvo i naš identitet. Na taj način, jednim jedinstvenim i usaglašenim stavom, isticanjem značaja, možemo da utičemo i na tu situaciju. Ja sam svakako uvijek za konstruktivnu kritiku, a kritika može biti i pozitivna i negativna, ali u svakom slučaju sam optimista. U samom radu i djelovanju NP RS postoji dijapazon prijatelja koji su prisutni kao sponzori i kao donatori, tako da mislim da se i u tom pravcu mogu obezbijediti dodatna sredstva. Naravno da ćemo svi mi koji smo u tom polju uvijek reći da to nije dovoljno. S druge strane, kreativni potencijal i sama umjetnost često mogu da nadoknade nedostatak sredstava.

NN: Određena pompa u medijima se digla u vezi s posljednjim konkursom za direktora NP RS, na kojem ste pobijedili. Glumci su priželjkivali da novi direktor bude "poznata osoba u pozorišnom svijetu, s velikim pozorišnim kontaktima". Šta mislite koliko se uklapate u ovaj kalup, s obzirom na to da Vas šira javnost poznaje kao slikarku i univerzitetsku profesoricu?

DODIG: Možemo reći da se jednim dijelom uklapam u taj kalup i odluka da se javim na konkurs je utemeljena činjenicom da sam ja na univerzitetu ostvarila mnogo toga. Što se tiče napredovanja, u zvanju sam redovnog profesora kao jedan od najmlađih profesora u najvišem akademskom zvanju, tako da sam od tog trenutka prosto shvatila da u polju umjetnosti i kulture dam, odnosno pokušam da dam značajniji doprinos. Ako sebi dozvoljavate kritičke stavove, onda sa druge strane treba da postoji i zalaganje, ne samo da date sebi prostor da kritikujete, nego i da zasučete rukave i da radite po tom pitanju. Vi ste upoznati da su se samo dva kandidata prijavila na konkurs, a to smo prethodni direktor i ja. Stoga, što se tiče konekcija, smatram da bi konekcije koje su dosad bile prisutne trebalo nastaviti da njegujemo. U principu, niko neće odbiti konekciju s aktuelnim direktorom NP RS jer mi sigurno imamo značajno mjesto u regionu. S druge strane, neke konekcije koje nisu bile prisutne mogu se lako stvoriti i to nije ništa nemoguće i strano, imajući u vidi da, kada gledate obaveze direktora, neophodno je da ima organizacione vještine i menadžerske sposobnosti. Ubijeđena sam, nadam se, daću sve od sebe, da ću opravdati povjerenje i da ću sa ansamblom i sa cijelim kolektivom ostvariti timski rad. Imamo veliki kolektiv, 95 zaposlenih, i ta sinergija je neophodna i svaki segment je značajan da naši glumci imaju sve uslove koji su neophodni za dalji razvoj.