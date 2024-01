"Medeja" nakon više od 40 godina ponovo na sceni BNP-a Zenica

ZENICA - Premijera predstave "Medeja" u režiji Stevana Bodirože biće izvedena sutra u Bosanskom narodnom pozorištu (BNP) Zenica, sa početkom u 20 časova.

Riječ je o komadu rađenom po istoimenoj drami grčkog tragičara Euripida u kojoj su glavne uloge povjerene Lani Delić i Nusmiru Muharemoviću.

Kako saopštavaju iz BNP Zenica, ovo je 760. premijera u 74 godine postojanja ove pozorišne kuće.

"Medeja" je prvi put postavljena na scenu zeničkog pozorišta prije četiri decenije.

"Ono što je napisano prije dvije hiljade godina i dalje pobuđuje i interes i korespondira sa ovim vremenom, jer upućuje poziv na promišljanje i o prošlosti i o sadašnjosti, odnosno pokazuje koliko toga se nije promijenilo u ljudskoj prirodi. "Medeja" je specifičan i hrabar rediteljski i glumački izbor, ali i izbor kuće, jer je danas rijetka prilika da se u bh. pozorištima radi antički tekst", rekla je Lajla Kaikčija, umjetnički rukovodilac.

Da je "Medeja" itekako potrebna na sceni, jer aktivno progovara o vremenu u kojem i danas živimo objasnio je i direktor BNP Zenica Miroljub Mijatović.

"Način na koji Euripid misli i način na koji gradi likove je moderan. On je prvi psiholog dramaturgije zapadnog svijeta. Zbilja je zastrašujuće kada se suočimo sa neprolaznošću ljudskih problema, mrakova ljudske psihe i čovjekovih nesnalaženja sa samim sobom. Tek kada dođe do situacije ostavljanja i napuštanja drage osobe, tada se vidi i može se spoznati kakvog je ko 'kova' i šta to izlazi iz ljudske duše", rekao je Bodroža.

Dodaje da kod "Medeje" postoji veliki ponos, bol, ali postoji i "narcistička rana", nemogućnost da se oslobodi bola na zdrav način zbog čega tone u patologiju.

"To potonuće u patologiju je nevjerovatno istančano, duboko i moderno od strane Euripida. Ovakve tekstove treba postavljati i zbog borbe za mentalno zdravlje i zato da čovjek treba shvati da nikad nije izolovan koliko misli i da nikad ne treba povjerovati u demone koji mu se pojavljuju. Medeja je jedna duboko usamljena žena. Ona je okružena strancima, ona je Varvarka u društvu u kojem živi", zaključio je Bodiroža.

Lana Delić, koja tumači lik Medeje, navodi kako je jako teško bilo igrati ovaj lik na sceni i "ubiti djecu", bez obzira šta se desilo i kakve su okolnosti bile nametnute Medeji.

"Proces je bio jako težak. Bilo je teško prihvatiti te stvari i odigrati ih te, na kraju, gledati i tu djecu na sceni. Ova uloga i lik Medeje je, možda, nešto najbolje što sam uradila u svojoj karijeri", rekla je Delićeva.

Nusmir Muharemović, koji glumi Jasona, naglasio je kako uvijek ima ljudi koji odlaze i ostavljaju one koji ih vole te da bi zbog toga trebalo oljuditi ovu priču.

"Potrebno je da se prezentiraju posljedice na onog ko je ostavljen te i na onog ko odlazi, zbog želje da napreduje u karijeri. Upravo zato što su rijetki sretnici i sretnice koje u životu nisu doživjeli da ih neko ostavi i da ode", poručio je Muharemović.

Osim Delićeva i Muharemovića, u predstavi još igraju Faketa Salihbegović Avdagić, Saša Handžić, Benjamin Bajramović, Siniša Vidović, Sabina Kulenović, Snežana Vidović i Selma Mehanović.

Za dramaturgiju i jezičku adaptaciju zaslužna je Nedžma Čizmo, za scenografiju i kostimografiju Sabina Trnka, saradnik za govor je Mehmed Porča, a za muziku Igor Kasapović.

Scenski pokret i koreografiju priprema Emir Fejzić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.