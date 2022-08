Milorad Damjanović nastupio u Kozarskoj Dubici

KOZARSKA DUBICA - Prvak drame Beogradskog dramskog pozorišta (BNP) Milorad Damjanović pred brojnom publikom u Kozarskoj Dubici predstavio se muzičko-poetskim kabareom "Čeznem da vam kažem" u okviru kojeg je govorio poeziju, uz muzičku pratnju soprana Nataše Radovanović i pijaniste Pavla Joksimovića.

"Presrećan sam, posebno kad dođem u jedan mali grad kakav je Kozarska Dubica zato što i sam potičem iz jednog ovakvog grada, doduše na jednoj drugoj obali, jedne druge rijeke i o tome pričam u mome kabareu", rekao je Damjanović sinoć novinarima.

On je istakao da kultura mora biti dostupna svima.

Damjanović, koji se glumom profesionalno bavi 22 godine i ima 70 premijera, kaže da nikada do ovog kabarea nije imao hrabrosti da pred publiku izađe sam i da govori u svoje ime.

"U kabareu `Čeznem da vam kažem` govorim tekstove o svom životu u koje sam utkao peziju naših najboljih pesnika i na taj način svoju televizijsku prepoznatljivost koristim za to da neke mlade ljude koji me gledaju na televiziji, pa dođu da me vide i uživo, nateram da kada dođu kući otvore bar neku zbirku poezije", naglasio je Damjanović.

Kozarska Dubica je sinoć bila domaćin 16. izvođenja kabarea "Čeznem da vam kažem".

Dubičani su imali priliku da predstavu pogledaju, zahvaljujući Narodnoj biblioteci u Kozarskoj Dubici i Ministarstvu kulture i inFormisanja Srbije, koje je pokrovitelj ovogodišnje muzičko-poetske večeri "Ritam ulice, melodija riječi".

Direktor Narodne biblioteke u Kozarskoj Dubici Danijela Balaban zahvalila je menadžmentu Hotela "Cepter" u kojem je održano muzičko-poetsko veče, svim učesnicima, kolektivu i brojnoj publici.