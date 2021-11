Milošević: "Pevaj brate" je bila rokenrol, mi smo bili kao neki bend

Andrija Milošević ispričao je kako je došao na ideju za predstavu "Pevaj, brate", koja je obarala rekorde posjećenosti.

Priča je više nego zanimljiva.

"Ta predstava je bila rokenrol, mi smo bili kao neki bend. U prvoj postavi koju smo radili - neće mi zameriti ni Kalinić ni Vasić što ovo pričam - trebalo je da igraju pokojni Marinko Madžgalj, pa on nije hteo, i Viktor Savić, ali je on tada dobio ulogu u 'Montevideu'", počeo je Andrija.

Kaže da je tada upoznao Milana Vasića, koga je tada zvao Ljubiša Samardžić da glumi u njegovom filmu, a Milan Kalinić i on su vladali televizijama.

"Vratio sam se iz 'Survajvera', šetao sam po Novom Beogradu, duvao je neki vetar, a ja sam smišljao šta bih mogao da radim novo. Seo sam u neki kafić da popijem čaj i na televiziji neka emisija u kojoj gostuju Nikola Rokvić i pokojni Gru. Njih dvojica su se nešto sporečkali između narodne muzike i repa, i u toj njihovoj argumentaciji Nikola ustane i otpeva neku ariju. Meni tu sine - jedan roker, jedan reper, jedan narodnjak i eto nam priča", objasnio je Milošević u Sceniranju.

Dodaje da su prodali preko 200.000 karata, samo 20.000 u Makedoniji, 25 puta Dom sindikata zaredom.

"Živeli smo u kombiju, to je bio fenomen", završio je Andrija.

Inače, glumac se dotakao i najljepše vijesti, da će uskoro prvi put postati roditelj, pošto je njegova partnerka Aleksandra Tomić trudna.

"To su za mene lično intimne stvari i ja za sada to ne komentarišem mnogo. U ovom vremenu u kom danas živimo, gde je sve u poslednje vreme puno raznih tragedija, i kada se čovek na ličnom planu tako ostvari i kada doživi takvu sreću, onda je to nešto što ti daje motiv da ideš dalje i da prebrodiš sve. Toliko toga bih mogao da kažem na tu temu, ali, suštinski, sve vidite po meni. Pelene sam spreman da menjam, to je normalna stvar", objasnio je budući tata, prenosi Telegraf.