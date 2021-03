Mirjana Karanović postala stalni član BDP-a

BEOGRAD - Slavna glumica Mirjana Karanović danas je, na maloj svečanosti u teatru na Crvenom krstu, potpisala ugovor kojim je postala stalni član Beogradskog dramskog pozorišta.

Karanović je nedavno dobila Nagradu "Tatjana Lukjanova" za višegodišnji doprinos Beogradskom dramskom pozorištu i pozorišnom životu Srbije.

Komad "Čitač" Bernharda Šlinka u režiji Borisa Liješevića, u kome maestralno tumači lik Hane Šmic, proglašena je za predstavu godine u BDP-u i kulturni događaj 2020. godine.

Mirjana Karanović u izjavi Tanjugu naglašava da joj se ostvarila želja da bude dio novog repertoara Beogradskog dramskog pozorišta.

"Ovo što sam do sada videla u Beogradskom dramskom pozorištu veoma korespondira sa mojim doživljajem teatra. Veoma se radujem svakom izvođenju predstave ''Čitač'' u BDP. Kako je odmicao rad na toj predstavi, za mene je bilo logično da me stigla ta uloga. Tada sam pratila kako se Beogradsko dramsko pozorište transformiše u meru novog, avangardnog, različitog teatra", kazala je Karanović i dodala što je do preporoda BDP-a.

Glumica je istakla da se vraća u svoje prirodno okruženje, podsjetivši da je BDP prvo pozorište u kojem je gledala predstavu.

"Rođena sam dve ulice ispod Beogradskog dramskog pozorišta i vraćam se u svoj kraj. Moja mama i tetka su volele BDP, koje je šesdesetih godina prošlog veka bilo najbolje pozorište u gradu", kaže Karanović.

Navodi da je prestala da bude profesor glume i riješila da se više posveti režiji i pisanju.

"Odlučila san da postanem deo pozorišta koje ima izuzetan mladi ansambl i repertoar koji prati misao koju volim u pozorištu. Za mene je prirodno da budem deo BDP i sa nestrpljenjem očekujem rad na predstavama sa ambicioznim ansamblom i upravom teatra", kazala je Karanović.

Istakla je da joj je uvijek bilo važno šta i sa kim radi.

Direktor Beogradskog dramskog pozorišta Jug Radivojević kaže da je velika čast i radost za svakog u pozorištu, jer je Mirijana Karanovih postala dio ansambla.

"Od kada sam došao u pozorište ovo je šeti put da potpisujemo stalni aganžman sa nekim od glumaca. Miloš Biković, Andrija Kuzmanović, Marko Gvero i Vanja Nenadić su već postali članovi našeg ansabla, a evo danas i Mirjana Karanović. Očekujemo da ćemo do kraja godine kao stalne članove ansambla dobiti i Ivu Ilinčić i Isidoru Simjonović. Nadamo se da će sledeće godine da nam se priključe Nina Janković i Miodrag Radonjić", kazao je Radivojević.

Dodao je da nije riječ o otvaranju novih radnih mesta.

"Otvorio nam se prostor za prijem novih članova, jer nam je nekoliko glumaca u protekle dve godine otišlo u penziju", kazao je Radivojević.