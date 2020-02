Mirjani Karanović uručen "Dobričin prsten"

Glumici Mirjani Karanović uručena je prestižna nagrada za životno djelo "Dobričin prsten" nakon izvođenja predstave "Mamu mu…ko je prvi počeo", na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Prethodni dobitnici Jasna Ðuričić i Miki Manojlović, uručili su svojoj koleginici i partnerki iz predstave prestižno priznanje.

Vidno dirnuta Karanovićeva je kazala da se cijelog života trudila da bude dobra i posebna u onome što radi, a gluma joj je pomogla da bude bolji čovjek.

"Sve te uloge koje sam igrala naučile su me mnogo čemu, kao i ti ljudi i partneri koji su bili oko mene. Svi oni su na neki način testirali moju ljudskost i terali me da ispitujem sebe. Svi imamo u sebi tamu i svetlost s kojima nije lako boriti se", kazala je sinoć poznata glumica.

Foto:Tanjug

Ona je evocirala i uspomene na čuvenu predstavu "Mrešćenje šarana" u kojoj je igrala sa Vojom Brajovićem koji ju je tada, kako je kazala, naučio da prema partneru uvijek mora da bude iskrena kao i prema publici.

"Tu istinu vama dugujem, za nju se uvek borim. Scena je moje mesto, moj magični prostor, na njoj sam kraljica i na njoj se uvek trudim da budem bolja", kazala je Karanovićeva i dodala da ova nagrada jeste za životno djelo, ali da smatra da nju čeka još mnogo rada i truda da je opravda i zasluži.

U prepunoj sali JDP publika ju je pozdravila gromoglasnim ovacijama i aplauzom.

Voja Brajović, predsjednik Udruženja dramskih umjetnika Srbije, podsjetio je na dugu istoriju nagrade, ali i istakao velika imena glumišta koja nose ovo priznanje, među kojima su i Milena Dravić i Nebojša Glogovac.

Foto:Tanjug

U obrazloženju žirija koji je pročitala predsjednica Vida Ognjenović, a u čijem sastavu su i Svetlana Bojković, Nada Šargin, Goran Marković, Boris Isaković, Dragan Bjelogrlić i Vojin Ćetković, istaknuto je da je impozantni glumački opus Mirjane Karanović odavno nadmašio svako prigodno slovo.

"Nju izdvaja najpre njena neiscrpna raznovrsnost igre, zatim raskošno izražajno bogatstvo. Vazda zaigrana Mirinska smelost kreativnog vršljanja po žanrovima, dramskim vrstama i stilu, i bez uzmaka siloviti autoritet u osvajanju gledališta", kazala je Vida.

Mirjanina prva uloga, istakla je, najavila je da se radi o glumici kojoj se mora vjerovati, ali ne i spakovati u jedan isti žanr i određenu vrstu uloga ili lako markirati.

"Za Karanovićevu je identitet lika kojeg tumači pravo minsko polje, zato ga ona nikad ne pretrčava rutinski naviknutim koracima, već ga pomno istražuje i proučava, da bi svojom glumačkom imaginacijom i strašću ovladala njime u potpunosti", kazala je Ognjenovićeva.

Foto:Tanjug

Odigrane uloge velike glumice, dodala je, su kolona suprotnosti različitih žena, od nepismene seljanke Petrije do antičke heroine Fedre, od namučene krojačice Sene, do razmetljive, pomodne rodoljubice Zelenićke, od sluđene Živke Ministarke do eruditne esejistkinje Isidore Sekulić...

Kako je još rečeno, Karanovićeva iz najteže pozicije umjetnice, svojom igrom energično brani pozorište i umjetnost predstavljanja od svake zloupotrebe "od političke, do propagandne, od kiča i lake zabave do patetične prigodnosti, od amaterskog pojednostavljenja do umišljene filozofske nadmenosti".

"Ova glumica svojim delom dokazuje da gluma nije buka, bekeljenje da nasmeje mrgodne, ni tremolsko uzdisanje da rasplače one koji su tvrda srca, nego je gluma polivalentna umetnost koja može sve", istakla je Vida uz zaključak da njena otvorena gluma ide "pravo u oči i srce, s ljubavlju".