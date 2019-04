Miroslav Sinkić: Glumcu je najbitnije da se poistovjeti sa svojim likom

Da talenat i rad mogu i tokom školovanja da iznjedre prave stvari, dokaz je i Miroslav Sinkić, čija će monodrama "Nadam se da se neću zaljubiti u tebe", koja mu je ujedno i ispitna predstava, biti izvedena 18. aprila na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

Sinkić je student četvrte godine glume u klasi profesora Velimira Blanića, a odlučio se da kroz svoj nastup predstavi život muzičara, kompozitora, glumca i vagabunda - Toma Veitsa.

Za Toma Veitsa muzički kritičari kažu da je njegov glas "namočen u burbon, ostavljen da visi u sušionici mesa nekoliko mjeseci, onda iznesen van i pregažen automobilom". Slušajući Veitsa, čovjek poželi da se ponovo zaljubi u "ne bilo koga" i da taj "ne bilo ko" nikada ne ode. Veits neće sigurno.

"Najveći izazov tokom pripreme ove monodrame je proces koji traje već tri-četiri mjeseca. Pošto se Veits i ja ne poznajemo, trudim se da ga procijenim kroz njegove intervjue, snimke koncerata. Takođe je izazov to što ne postoji nijedna autobiografska knjiga o Veitsu. Postoje ljudi koji su pisali o njemu, međutim on ostaje neka vrsta misterije jer bi na svakom nastupu ili u nekom intervjuu izmišljao anegdote iz svog života", rekao je Sinkić i dodao da je takvom velikanu sve opravdano, jer to što radi je beskrajno šarmantno.

"Takođe sam i svoj život, odnosno segmente iz svog života, provukao kroz lik Toma Veitsa", dodao je Sinkić.

Monodrama, koja je ujedno i ispit, trajaće oko sat vremena, a publika će imati priliku i da učestvuje kao sporedni likovi iz nekog restorana, jer scenografija je upravo takva.

"Ni publika ni ja nećemo znati da li je predstava ljubavna ili nešto suprotno, tako da ne znam šta možemo da očekujemo. Ali da ćemo uživati u poeziji, to je sigurno", naglasio je Sinkić.

Mladi glumac dodaje da je ideja za ovu monodramu proistekla iz zadatka kojeg je dobio od svog profesora glume Velimira Blanića.

"Moj profesor glume Velimir Blanić nam je dao zadatak 'portret umjetnika', a mi smo sami birali nekog umjetnika iz bilo koje oblasti, najbitnije da se poistovjetimo s tim umjetnikom i njegovim životom. Veits je veoma specifičan i imamo dosta toga zajedničkog", zaključio je Sinkić.

Za muzičku saradnju tokom pripreme ove monodrame bila je zadužena Sanja Čolić-Zelić. Kamera i montaža pripali su Milanu Banjcu, dok je za fotografiju zadužena Tatjana Dedić-Starović (Artist At Camera).