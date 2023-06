Mišolovka Agathae Christie na sceni Narodnog Pozorišta Sarajevo

U četvrtak, 15. juna sa početkom u 19:30 sati na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo sarajevsku publiku očekuje premijerno izvođenje krimi-misterije „Mišolovka“ spisateljice Agathae Christie, u režiji Branka Vekića.

U predstavi igraju: Filip Radovanović, Belma Salkunić-Bektešević, Mak Čengić, Emina Muftić, Mirvad Kurić, Sanela Pepeljak, Riad Ljutović i Enes Kozličić.

„Namjera nam je da napravimo predstavu koju će publika voljeti i stalno joj se vraćati, otkrivajući nove pojedinosti sa svakim novim gledanjem. Radnja se odvija u periodu poslije rata, u pansionu nadomak Londona, u kom se, snijegom okovana, našla grupa ljudi, koji su na različite načine povezani sa jednim ubistvom. Niko nikoga istinski ne poznaje, niti se ikome može vjerovati. Savršena situacija za krimi-misteriju, koju Agatha Christie vodi na način kako to samo ona zna, postavljajući likove u situacije koje ih prisiljavaju da otkriju svoje karaktere i međusobne relacije.

U drugom pojavnom sloju, ova predstava komunicira oštru kritiku društva u kome je laž pravilo ponašanja, nevine žrtve se marginaliziraju i relativiziraju, dok se krivica negira ili predstavlja kao vrlina.

Sa autorskim timom sam, u okviru ograničenja koja smo imali, insistirao na autentičnosti perioda i mjesta radnje, tako da je ta saradnja bila veoma zabavna i pružila mi priliku da radim sa ljudima u koje beskrajno vjerujem. Glumačka podjela sastavljena je i od veterana naše scene i od mladih snaga, a ta mješavina talenta svaki dan pruža nove stimulanse, kako meni samome, tako i međusobno.

Prilika da ponovo radim u Narodnom pozorištu za mene predstavlja ogromnu radost, jer sam se u njemu praktično rodio i odrastao, budući da je moja majka bila član ansambla baleta ove kuće. Ona je također jako voljela djela Agathae Christie, tako da rad na ovoj predstavi za mene ima dodatni emotivni značaj.

Za kraj, ostaje mi da se zahvalim autorskom timu i glumcima, a publiku pozivam da dođu da bismo zajedno uživali u ovom djelu", izjavio je reditelj predstave Branko Vekić.

Dramaturgiju potpisuje Adnan Lugonić, koreografkinja je Selma Štrbo Arnautović, kostimografska i scenografska rješenja radi Sabina Trnka.

Publiku očekuje misterija i drama, sa elementima komedije

„Ogromna je želja svih nas koji smo dio ovog projekta da publici dostojno prenesemo svijet koji je kreirala Agatha Christie u svojoj drami „Mišolovka“. Ono čime smo se vodili i ka čemu težimo je da u predstavu uvedemo filmsku estetiku, i to u načinu glumačke igre, i promišljanju naših likova, sa fokusom na zamršene i kompleksne odnose između karaktera. Publiku očekuje misterija i drama, sa elementima komedije.

Sarajevo je dugo čekalo ovakav klasik, i na pravom smo putu da regiji podarimo novi pozorišni hit, odnosno predstavu koju će moći gledati publika svih uzrasta. Vidimo se u pozorištu.“ - izjavio je Filip Radovanović koji će tumačiti jednu od glavnih uloga Detectivea Trottera.

Agatha Christie

Aghata Christie, engleska književnica (Torquay, Devon, 15. 9. 1890. – Wallingford, Oxfordshire, 12. 1. 1976). Obrazovala se privatno te u internatima u rodnom gradu i Parizu. U toku Prvog svjetskoga rata radila je kao bolničarka i apotekarka te je napisala svoj prvi detektivski roman Zagonetni događaj u Stylesu (The Myterious Affair at Styles), koji je objavljen 1920. postigavši velik uspjeh. Kultni status zadržala je do smrti, napisavši ukupno 66 kriminalističkih, mahom detektivskih, romana i više od 160 pripovijetki, te detektivske drame među kojima su najuspješnije Mišolovka (The Mousetrap, objavljena 1954), koja se na londonskim pozornicama bez prestanka izvodila od 1952. godine.

Prvo reprizno izvođenje je u subotu, 17. juna sa početkom u 19:30 sati.