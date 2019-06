Mjuzikl Hadestown dobio osam Tonija

​Mjuzikl "Hadestown" pobjednik je najvećeg nadmetanja pozorišnih predstava pošto je prošle noći u Njujorku osvojio osam nagrada Toni, uključujući za najbolji mjuzikl.

Za najbolju predstavu proglašen je pozorišni komad "The Ferryman".

Najbolji glumac u glavnoj ulozi i najbolja glumica u glavnoj ulozi u mjuziklu su Santino Fontana (Tootsie) i Stefani Džej Blok (The Cher Show).

Priznanje za najbolju režiju dramskog komada pripalo je Semu Mendesu za predstavu "The Ferryman".

Rediteljka Rejčel Čavkin dobila je priznanje za najbolju režiju mjuzikla za "Hadestown".

U kategoriji najbolji rimejk dramskog komada pobedila je predstava "The Boys in the Band", a u kategoriji najbolji rimejk mjuzikla "Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!".

Domaćin 73. dodjele pozorišne nagrade Toni bio je glumac Džejms Korden.