Mladi glumci s "Hekabom" putuju regionom i osvajaju nagrade

BANJALUKA - Mjesecima unazad "Hekaba", predstava mladih glumaca, odnosno studenata Akademije umjetnosti u Banjaluci, putuje regionom, oduševljava publiku i osvaja nagrade.

Posljednja priznanja dobili su na Pozorišnom akademskom festivalu u Banjaluci, gradu odakle je sve i počelo.

Nagrada za najbolju predstavu po ocjeni publike, nagrada za najbolju predstavu po odluci žirija, kao i nagrada Ani Vinčić za najbolju glumicu ovog festivala upotpunile su listu njihovih uspjeha.

Glumačku ekipu koja na sceni oživljava ovu grčku tragediju po prepjevu Branka Pleše, a u režiji Radoslava Milenkovića, čini upravo i nagrađena Ana Vinčić koja za "Nezavisne novine" ističe da svaka nagrada služi kao podstrek, ali i kao potvrda da ono što radiš dopire do drugih i da neko prepoznaje kvalitet.

"Neopisivo mi je milo i zahvalna sam na svakoj prilici do sada u kojoj smo mogli djelanjem sa scene na gledaoce prenijeti našom igrom sve ono što jeste Euripidova priča o Hekabi. Laž bi bila kada bih rekla da nisam maštala o putovanjima sa klasom, pritom igrajući predstavu koja rasplamsava žar za igrom u nama", kaže Vinčićeva za "Nezavisne novine".

Kako ističe, tokom treće godine studiranja koja je iza njih učestvovali su na šest festivala i osvojili pet nagrada, a igrajući se obišli su i nekoliko gradova.

"Na tome sam zahvalna mom klasnom profesoru Radoslavu Milenkoviću, Akademiji umjetnosti u Banjaluci, našim domaćinima koji su nas srdačno dočekali i ugostili, svojoj klasi jer ne damo jedni druge, roditeljima i prijateljima na strpljenju jer nas nikad nema, stalno smo na točkovima ili radimo u učionici", dodaje ona kroz smijeh.

Na naše pitanje da li uloge mijenjaju glumce, Vinčićeva ističe da po njenom mišljenju mijenjaju, a pogotovo studente i mlade glumce.

"Igranje na PAF-u je bilo 12. od premijere i komentar mog profesora tog dana nakon posljednje izvedbe u ovoj sezoni bio je: 'Deca su porasla'. I da, porasli smo. Zreliji smo i kao ljudi i kao glumci. Čitajući stihove, tragajući i u mašti i oko sebe za baš tim likom koji mi treba, koji je Euripid napisao, uviđam šta znači svijet i sudbina nekog lika i koliko se od postanka do danas ljudska ćud ne mijenja. Nije svejedno kad trulež, strah, nesigurnosti, porive, uopšteno loše osobine likova koje tumačiš pronađeš u sebi pa se ukopaš u mjestu i pitaš se: 'A šta sad?'. Duše su tanane i krhke, pod emotivnim nabojem smo i do srži se pristupa otjelotvorenju lika. Naposljetku, treba znati vratiti se sebi nakon što si skoro dva sata ludo vjerovao i branio svaku riječ koju izgovaraš kao da je sve to tvoje lično i da je posljednje što braniš u životu. Završi aplauz, adrenalin se spusti, skidaš šminku, presvlačiš kostim, umiješ se i, eto te, u ogledalu si ti, bez maske ili sa nekom novom. Treba biti oprezan, ali kako reče Vasko Popa: '...Ko se ne razbije u paramparčad, ko ostane čitav i čitav ustane. Taj igra...'", priča Vinčićeva za "Nezavisne".

Tačan broj igranja "Hekabe" bilježi i njihov profesor, inače proslavljeni glumac Radoslav Milenković, a, kako ističe, polovina izvođenja predstave je bila na festivalima u regionu, a polovina kod kuće na sceni "Petar Kočić" Narodnog pozorišta Republike Srpske.

"Ponosni smo na svoje učešće na festivalu 'Čkaljini dani' u Kruševcu, 'Pozorju mladih' u okviru 'Sterijinog pozorja' u Novom Sadu, festivalu 'Jelenlét – Prisutnost' u Nacionalnom pozorištu u Budimpešti, 'Pozorišnom maratonu' u Somboru, 'Viminaciumfestu - mitovi stari i novi' u Viminaciumu i Pozorišnom akademskom festivalu u Banjaluci", nabraja Milenković, ističući da su osim odličnih kritika za predstavu dobili i ukupno pet nagrada.

Kako ističe, takvim učinkom svako pozorište mora biti zadovoljno.

"Pogotovo što tu igranju, gostovanjima i učešću na festivalima nije kraj. Naša 'Hekaba' će od jeseni nastaviti svoj život na sceni 'Petar Kočić' u NP RS i Banjaluci. Takođe, imamo pozive za više redovnih, ali i festivalskih gostovanja u BiH, Hrvatskoj, Srbiji... Izuzetne reakcije publike i radost kojom našu predstavu igramo čine nas zadovoljnima", govori Milenković za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, prati ih i podrška stručne javnosti, što im je veoma važno, ali i što ih uvjerava da će predstava živjeti i rasti. Kada je riječ o nagradama, kaže da je svaka važna i da se svakoj raduju budući da su ih dobili u internacionalnom festivalskom kontekstu i u veoma jakoj konkurenciji.

"Mi svi osećamo da su sve one zaslužene i siguran sam da će biti veliki podstrek glumcima. Takođe, sigurno će doprineti da interesovanje za našu predstavu bude još veće, da dopremo svojom umetnošću do još više gledalaca i u Banjaluci i na brojnim scenama u regionu", kaže on za "Nezavisne novine".

Uspjeh "Hekabe", prema njegovim riječima, učiniće da sa još većim samopouzdanjem i elanom pristupe i radu na predstavama koje su planirali u idućoj, završnoj školskoj godini. "Radićemo nekoliko predstava, koje će biti diplomski rad studenata. Uz to, planiramo da, poput 'Hekabe', to istovremeno budu i predstave u punom pozorišnom kapacitetu. Tako ćemo, prema već postignutom dogovoru, komad 'Ručni rad' Žan-Klod Danoa raditi u produkciji Gradskog pozorišta 'Jazavac', a predstavu 'Don Žuan se vraća iz rata' Edena fon Horvata, u redovnoj produkciji NP RS, uz pojačanje nekoliko glumica iz te kuće. Uz ove dve predstave planiramo da naredne školske godine uradimo i jedno scensko izvođenje izbora iz narodne epske poezije. Za nas su sve to značajni izazovi i radovaćemo se svi da odziv i podrška publike budu u skladu sa značajem tema i vrednošću dela koje smo izabrali", otkriva Milenković.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.