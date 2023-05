Mona Muratović za "Nezavisne": Naša stvarnost liči na tragediju, bez morala i principa

Mona Muratović je glumica koju u subotu sa početkom u 19.30 časova u matičnoj kući, Narodnom pozorištu Sarajevo, očekuje nova premijera, a u pitanju je Eshilova "Orestija" u režiji čuvenog reditelja Slobodana Unkovskog.

"Iako je Eshilova 'Orestija' napisana 458. prije nove ere, stoji kao jedina sačuvana antička trilogija koja je ugrađena u temelje evropske kulture. Ova tragedija osvete, koja se provlači kroz pet generacija kuće Atrida, istovremeno je i savremena drama o uspostavi novog demokratskog i pravosudnog sistema koji poziva na razum. U režiji jednog od najznačajnijih regionalnih reditelja Slobodana Unkovskog, naša 'Orestija' progovara o nizu moralnih problema s kojima se susreće savremeno društvo, kojem ova drevna priča nije više mit, već egzistencijalno iskustvo koje opterećuje savjest i donosi nemir", rekao je, između ostalog, o predstavi Dino Mustafić, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo.

U podjelu Unkovskog, pored Muratovićeve, ušli su i Ejla Bavčić Tarakčija, Irfan Ribić, Mediha Musliović, Pavle Novaković, Izudin Bajrović, Sanela Krsmanović Bistrivoda, Ermin Sijamija, Alen Konjicija, Vedran Đekić, Amina Begović, Merima Lepić Redžepović, Maja Izetbegović, Faruk Hajdarević, Sara Seksan, Alisa Čajić/Elma Fetić, Vedad Čano. Više o predstavi, ali i o sopstvenoj glumačkoj karijeri, Muratovićeva je uoči premijere govorila za "Nezavisne".

NN: Koliko ste zadovoljni probama i saradnjom sa Slobodanom Unkovskim?

MURATOVIĆ: Vrlo. Bilo je intenzivno, naporno, uzbudljivo, i tako mora da bude kada se radi nešto duboko i kvalitetno. Nema prečica za mjesta koja vrijedi posjetiti. Najmjerodavniji test je test vremena, a tekst "Orestija" izdržao je test 2.500 godina, Unkovski je najbolji u tome što radi već 50 godina, uz sve turbulencije našeg regiona i vremena intenzivnih promjena. Ako to ne preporučuje našu predstavu, ne znam šta je preporučuje.

FOTO Velija Hasanbegović

NN: Recite nam nešto o svojoj ulozi?

MURATOVIĆ: Moja je uloga Elektre, Orestove sestre. Elektra je inspirisala bezbroj tekstova nakon Eshila, uključujući Sofoklovu i Euripidovu verziju, koji su i Eshilovi savremenici. Nakon toga, jako je popularan lik i u modernijoj dramskoj literaturi zbog svoje kompleksnosti i snažnog dramskog potencijala. Ipak, kada treba stati na scenu i igrati, mi glumci ipak moramo naći ljudske crte i navući ih na svoju kožu, izraziti njihov bol vlastitim suzama. Ja sam krenula od činjenice da je Elektra oštećeno dijete, koju su traume obilježile i nagnale na najradikalnije poteze.

NN: Koliko su moralna pitanja iz Eshilovog doba slična današnjim?

MURATOVIĆ: Klasici uvijek pokazuju kako se, što se tiče ljudi, ništa ne mijenja. Osim jezika koji je vrlo poetičan i bogat, emocije i ponašanja Eshilovih likova nisu previše različiti od današnjih. Naravno da se radi o jednom strašnom krvoproliću i osveti, i sa današnjeg stanovišta jezivom, ali ne i nepoznatom današnjem svijetu i svjetonazoru.

NN: Da li naša stvarnost više liči na komediju, tragediju ili na dramu u užem smislu?

MURATOVIĆ: Meni liči na tragediju, bez morala i principa.

NN: Igrali ste i u predstavi "Idiot", koju je Selma Spahić postavila po motivima romana Dostojevskog, a povodom koje je reagovala ruska ambasada u BiH. U vezi s tim, koliki uticaj pozorište može imati na društvene prilike i neprilike, a koliki na pojedince u društvu?

MURATOVIĆ: Pozorište mora imati uticaj, inače se njegov smisao gubi. Naravno da će pozorište komentarisati politiku! Rusija ne smije da se petlja u rusko pozorište, da ne govorim u pozorište zemlje u kojoj je gost! To je zaista bio u najmanji ruku nesmotren i besmislen postupak. Ipak, ne treba zaboraviti da je "Idiot" maestralna predstava! To je ono o čemu treba da se priča. O tome kako je Selma Spahić najznačajnija i najzanimljivija evropska teatarska rediteljka u Evropi trenutno. Najtoplija preporuka za sve one koji je nisu gledali. Igramo je 29. maja.

FOTO Velija Hasanbegović

NN: Zanimljivo je da ste prije upisa na glumu studirali istoriju umjetnosti i komparativnu književnost. Da li su i, ako jesu, koliko su Vam književnost i istorija umjetnosti kasnije pomogli u glumačkoj karijeri?

MURATOVIĆ: Ne vjerujem u neobrazovane umjetnike. Mislim da posebno glumci moraju non-stop čitati, istraživati, gledati, slušati. Iz jedne slike možete naučiti o dramatičnosti jedne scene više možda nego bilo gdje drugo. Ili o kompoziciji. Ili ritmu. Isto vrijedi za, na primjer, klasičnu muziku, koja je ipak moja najveća ljubav. Književnost sadrži nezamjenjivu kondenziranost, koncentraciju ljudskih postupaka i motivacija za te postupke. Sve to je dragocjena literatura za glumca kao emocionalnog atletičara.

NN: Film "Najsretniji čovjek na svijetu", u kojem ste igrali, nedavno je pobijedio na 19. Bosanskohercegovačkom filmskom festivalu (BHFF) u Njujorku. Koliko Vam znači nova nagrada i generalno uspjeh ovog filma?

MURATOVIĆ: To je samo jedna od mnogobrojnih nagrada koje je ovaj sjajni film osvojio. Radi se o zaista velikoj, važnoj priči ispričanoj jezikom filmske poezije par excellence. To da ljudi komuniciraju sa njim od američkog kontinenta do azijskog je dokaz da su sa svim razlikama među ljudima emocije nešto što je zajedničko, sad i oduvijek.

FOTO Velija Hasanbegović

NN: Koje filmske i serijske premijere Vas očekuju u narednom periodu i šta nam možete otkriti o njima?

MURATOVIĆ: Ahmed Imamović je napravio sjajan film čija premijera se očekuje u narednom periodu. U njemu sam ostvarila glavnu žensku ulogu uz kolegu Adnana Haskovića.

NN: Generalno, koliko ste zadovoljni bh. kinematografijom?

MURATOVIĆ: Mislim da je BiH rasadnik sjajnih filmskih radnika. Scenarista, reditelja, glumaca, scenografa, kostimografa, šminkera, kasting menadžera, svih. Zaista svjetska klasa po svim sektorima. Mislim da bi država morala ulagati više u ovu granu umjetnosti jer je to veliki, zaista veliki, potencijal.

NN: Vaši planovi na naredni period što se tiče karijere?

MURATOVIĆ: Nadam se da ću se malo odmoriti nakon zaista dugog vrlo intenzivnog perioda rada i posvetiti se malo više mojoj kćerki i sinovima, te suprugu. Pitali ste za karijeru, i odmor i mali predah su zapravo stimulativni za kreativni proces. Mašine ne mogu kontinuirano stvarati i maštati.