Monodrama Mie Begović 27. juna u gradu na Vrbasu

BANJALUKA - Nakon pauze od tri mjeseca, 27. juna u ljetnoj bašti hotela "Jelena" biće odigrana prva pozorišna predstava u Banjaluci, a riječ je o monodrami "Sve što sam prešutjela" poznate hrvatske glumice Mie Begović. Begovićeva u grad na Vrbasu stiže na poziv agencije "Venturo", koja iza sebe ima nekoliko uspješnih organizacija poznatih pozorišnih komada.

Ovaj put banjalučkoj publici, kako ističu, uz sve preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, predstavljaju monodramu koja je svojevrsna ispovijest same glumice. Naime, Begovićeva je i autorka teksta predstave, dok je kao režiser potpisan Ivan Leo Lemo, a asistentkinja režije Anita Matić Delić. Glumica vodi publiku kroz sopstveni život, govoreći o usponima i padovima, ljubavi, rastancima i gubicima, ali i o najvećim životnim i profesionalnim radostima.

"Mia s publikom dijeli ogoljen život pričajući iskrene priče o jednostavnoj, samouvjerenoj i čvrstoj ženi koja je supruga, majka, sestra, prijateljica. U svojoj dugogodišnjoj karijeri Mia Begović je ostvarila više od 60 uloga, a publika je naročito pamti po rolama u serijama 'Vila Marija', 'Zabranjena ljubav', 'Ponos Ratkajevih', 'Tata i zetovi'", glasi najava predstave.

Sama akterka kaže da je predstava nastajala jako dugo, da je u istu uloženo mnogo truda, te da joj najviše imponuje kada publika hvali njen tekst.

"Najteže je naučiti sopstveni tekst. Nevjerojatno je to teško. Smijala sam se nekoliko puta, jer glumci obično kažu 'ko je ovaj tekstopisac, kako mi je ovo napisao', tako da sam ja sama sebi to govorila. Toliko je uloženo truda, da ova predstava nije ni blizu dovoljno odigrana koliko me pozivaju, a imala sam sjajne turneje po Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, BiH i moram vam priznati da uvijek imam uzbuđenje, jer ja sam tekstopisac i puno su mi značile sjajne kritike upravo za tekst, kada mi nakon izvedbe prilaze žene i muškarci citirajući dijelove predstave i govoreći koliko su tu vidjeli topline, nježnosti, samoironije", riječi su poznate glumice.

Goran Vrhovac, direktor agencije "Venturo" i organizator ovog događaja, najavljuje da posjetioce očekuje pravi pozorišni ambijent u ljetnoj bašti hotela "Jelena".

"Sve i da je normalna situacija, pozorišna sezona je pri kraju i ovo je period godine kada se glumci polako sele na otvoreno. Na prostoru ljetne bašte hotela 'Jelena' će biti postavljena prava pozorišna scena sa svim scenskim uslovima i mobilnim gledalištem u kamernom stilu, a događaj realizujemo uz tehničku podršku DIS teatra", ističe Vrhovac, dodajući da će u slučaju kiše predstava biti odigrana u restoranu hotela "Jelena", te da su karte u prodaji na Trgu Krajine i na recepciji hotela.