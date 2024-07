"Mundo Mondo": U Dječijoj kući u Sarajevu počeo rad na predstavi "Klinč"

SARAJEVO - Probe za predstavu "Klinč", prema motivima istoimenog teksta Alekseja Slpovskog, u dramaturškoj obradi Armina Behrema i režiji Ajle Bešić, počele su u Dječijoj kući u Sarajevu.

Projekt "Klinč - predstava za mlade, produkcija i izvođenja" realizuje Udruženje dramskih glumaca "Mundo Mondo" u okviru Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans, koji finansira Evropska unija a implementuje UNDP Bosnia and Herzegovina, dok projekt sufinansira Općina Novo Sarajevo.

"Predstava 'Klinč' istražuje temu nasilja kroz četiri lika, majku, oca, sina i misterioznu djevojku koja razbija njihovu svakodnevnicu. Kroz prizme kompleksnih porodičnih odnosa, novog online prijateljstva, zloupotrebe moći koja vodi do tragičnog događaja i osvete, predstava analizira način na koji nasilje oblikuje pojedinca i njegovu okolinu. Posebna pažnja posvećena je posljedicama koje ono ostavlja, razarajući ljudsku prirodu i svodeći je na banalnost zla, koja na kraju eskalira do potpune katastrofe", navedeno je iz Udruženje "Mundo Mondo".

U predstavi igraju Matea Mavrak, Adis Omerović, Vanesa Glođo i Amar Selimović. Autorski tim još čine Amina Musić, koja potpisuje scenografiju i kostimografiju, za pokret je zadužen Alen Konjicija, originalnu muziku će napraviti Edin Avdagić, a tehnička podrška tom projektu je Almir Gusić, dok je inspicijentica Jasmina Moćević.

Premijera predstave planirana je za septembar u Dječijoj kući.

