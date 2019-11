Muzičko-filmsko veče na otvaranju drugog dijela "Prvog kadra"

U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras je, nakon trodnevnog programa u Zvorniku, muzičko-filmskim programom otvoren drugi dio 13. Međunarodnog filmskog festivala "Prvi kadar".

Učesnike, goste i posjetioce svečane ceremonije otvaranja Festivala u Istočnom Sarajevu u ime Vlade i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pozdravila je viši stručni saradnik u Ministarstvu Dobrinka Maksimović, koja je istakla da otvarajući ovu manifestaciju "otvara vrata najznačajnijeg filmskog festivala u Republici Srpskoj".

Ona je podsjetila da je Republika Srpska usvojila Strategiju razvoja kulture s ciljem da proklamovani princip decentralizacije predstavlja dobru osnovu za razvoj kulture na cijelom području Srpske.

"Podižući kulturnu svijest građana Srpske i vlasti na nivou jedinica lokalne samouprave, ovaj i ovakvi projekti otvoriće nove mogućnosti i za druga kulturna dešavanja u gradovima i opštinama u Republici Srpskoj, pogotovo u onim sredinama u kojima se kulturni život odvija periodično", istakla je Maksimovićeva.

Prema njenoj ocjeni, Produkcija "Prvi kadar" svrstala se među veoma značajne subjekte koji realizuju kvalitetne i veoma sadržajne programe u domenu kulturno-umjetničke edukacije, što je veoma značajna činjenica u kontekstu razmatranja budućih kulturnih strategija vezanih za ravnomjeran i ujednačen razvoj i unapređenje kulture u Republici Srpskoj.

"Sa razvojem Festivala, razvija se i ovaj grad i njegova filmska publika, što je izuzetno bitno za cjelokupan razvoj kinematografije u Srpskoj. I sam moto ovogodišnjeg 'Prvog kadra' - 'Da ne vidi zlo', inspirisan je dijelom narodnom poslovicom, a drugim dijelom tematskim okvirima filmskih ostvarenja sa zadatkom da kroz film, kao medijum i umjetnost, promoviše pozitivne vrijednosti i vrline kao i pozitivan stav prema svijetu oko nas", zaključila je Maksimovićeva.

Riječi dobrodošlice učesnicima "Prvog kadra" uputio je i načelnik opštine Ilidža Marinko Božović, koji je poželio da ova jedinstvena umjetnička manifestacija traje još dugo na ponos Istočnog Sarajeva.

On je potvrdio podršku lokalne zajednice na čijem je čelu i budućim projektima Produkcije "Prvi kadar", uz želje da Istočno Sarajevo uskoro dobije i pozorište sa profesionalnom scenom i pratećom opremom.

Tokom ceremonije otvaranja 13. "Prvog kadra" u Istočnom Sarajevu večeras je nastupila plesna grupa "Nika" sa Sokoca, nakon čega su prikazani dokumentarni film "Ogledalo Amerike", djelo autora Artura Baldera koje je nominovano za nagradu Oskar i kratki igrani film "As Trains go by", Aleksandra Vujovića iz Crne Gore.

Premijernim prikazivanjem u Republici Srpskoj igranog filma "Pijavice", reditelja Dragana Marinkovića, u ponedjeljak 11. novembra, u 19.00 časova u Zvorniku je svečano otvoren 13. Međunarodni filmski festival "Prvi kadar", a "Pijavice" će biti prikazane i na zatvaranju Festivala, 16. novembra u Istočnom Sarajevu, kada će biti upriličena svečana dodjela nagrada.