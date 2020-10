Na Festivalu pozorišta za djecu klinci učili o suštinskim vrijednostima

BANJALUKA - Priča o malom jazavičaru Tobiji, koji nezadovoljan svojim izgledom ide u zoološki vrt da bi tražio savjete od ostalih životinja, izvedena je pred mališanima koji su u nedjelju veče posjetili Međunarodni festival pozorišta za djecu "Banjaluka 2020" u Dječijem pozorištu RS u Banjaluci.

Isto veče prikazana je putem video-projekcije i predstava "Snježana i sedam patuljaka" Lutkarskog pozorišta "Georgi Mitev" iz Jambola u Bugarskoj.

Ansambl Pozorišta mladih iz Sarajeva donio je priču o Tobiji, koja je zainteresovala i starije gledaoce zbog činjenice da svi mi u određenom životnom periodu imamo sumnji u ono što zapravo jesmo. Glumci su dočarali priču u kojoj Tobija pokušavajući da sastavi novo biće, po savjetu egocentričnih savjetnika, shvata da mu je ipak najbolje ostati jazavičar Tobija.

Režiser i glumac u predstavi Mario Drmać kazao je da se u toj priči jedan psić želi igrati, naći prijatelja, ali prvo želi biti drugačiji.

"Svi želimo biti drugačiji, htjeli to priznati ili ne. Pogotovo u današnje vrijeme je to aktualna tema", rekao je on i dodao da iz te predstave i odrasli mogu naučiti lekciju.

Radeći na toj predstavi Drmać je želio da lutka bude u baršunastoj i lijepoj toplini prikazana na sceni. Ispričao je da je bilo interesantno raditi i sve to upakovati u 40 minuta.

Publika je imala priliku da se uvjeri da je priča o Tobiji prilagođena djeci u doba društvenih mreža gdje se mnogo više važnosti daje fizičkom izgledu, nego suštini. Osnovna pouka je koliko je važno voljeti sebe, odnosno o suštinskim vrijednostima.

Kroz bugarsko viđenje poznate bajke "Snježana i sedam patuljaka" najmlađi ljubitelji teatra mogli su da vide priču koja govori o nesavršenosti ljudi koji ne zaslužuju bogatstvo i znanje mudrih patuljaka.

Kraljica i njeni pomoćnici su odbojna, surova, izdajnička bića, spremna na sve da sačuvaju svoje bogatstvo i moć nad ljudima. Međutim, čak i najstrašniji negativac, čak i vještica maćeha ne može se suprotstaviti ljepoti i dobroti Snježane. Zle sile gube bitku i mališani dobijaju srećan kraj priče.