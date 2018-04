Najveći pozorišni festival u RS od 4. do 11. juna

BANJALUKA - Premijerom predstave "Karolina Nojber", po tekstu Nebojše Romčevića i u režiji Kokana Mladenovića, ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS) 4. juna tekuće godine otvoriće 21. Teatar fest.

Rad na ovoj predstavi počeće 26. aprila, a razlozi iz kojih je festival pomjeren iz majskog u junski termin su praktične prirode.

Kako je objasnio Nenad Novaković, direktor NP RS, ovogodišnji Teatar fest tako će početi dan poslije "Sterijinog pozorja" i uz glavnu selekciju imaće bogat prateći program. Ono što bismo iz tog programa posebno izdvojili jeste Festival monodrame mladog glumca, koji će u okviru Teatar festa biti održan drugi put, a kojim NP RS, kako je pojasnio Novaković, želi da podstakne ovaj dio stvaralaštva ne bi li glumce mlađe od 30 približili velikim pozorištima.

Elem, selektor ovogodišnjeg Teatar festa je reditelj Marko Misirača, koji je juče u prostorijama NP RS otkrio kojih će se šest predstava takmičiti za nagradu i kojim kriterijumima se vodio tokom selekcije.

"Kao osnovna nit i nešto poput slogana ovogodišnjeg Teatar festa nametnula se misao 'mit i stvarnost', jer zaista sve predstave na neki način obrađuju neke naše lokalne mitove. Pitanje nacionalnih odnosa, raznih stereotipa, ratnih problema, tranzicije, preispitivanje nekih mitova na kojima smo svi odrasli i koje živimo na neki način", obrazložio je Misirača.

Aleksandar Pejaković, predsjednik Upravnog odbora NP RS, kazao je da je Teatar fest imao razne faze, od one kada je to faktički bila smotra do one kada je odlučeno da festival svake godine ima drugog selektora, što je uozbiljilo priču i festival pozicioniralo na jedan visok stepen organizacije i popularnosti. Ipak, selektori su prije početaka festivala, naglasio je Pejaković, svake godine pretjerano izloženi kritici ili se njihova selekcija uopšte i ne komentariše, što je, po njegovom mišljenju, i u prvom i u drugom slučaju pogrešno.

"Mislim da se mora naći neki optimum, gdje selektor ne smije da bude izuzet kritici ili pohvali dok ne pogledamo sve predstave", tvrdi Pejaković.

Aleksandar Stojković Piksi, umjetnički direktor NP RS, rekao je da je selektor Marko Misirača njihov dugogodišnji saradnik i da je imao puno povjerenje kuće.

"Mislim da je napravio jako dobru selekciju i da će publika u Banjaluci uživati u jako dobrim predstavama. Ujedno, gledaoci će moći da uporede rad našeg pozorišta s pozorištima u regionu, naravno oni koji dođu do karata, jer naša je sala tolika da nažalost karte ne možemo obezbijediti za sve zainteresovane", kaže Stojković, dodajući da su još u toku pregovori o predstavi koja će u čast nagrađenih 11. juna zatvoriti festival. Selektor je predložio da to bude komad "Grupa TNT - Alan Ford" u dramatizaciji Predraga Lucića, režiji Kokana Mladenovića i koprodukciji Gledališča Koper iz Kopra (Slovenija) i Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Ukoliko uspiju pregovori, zaključio je Stojković, publika će imati još jedno uspješno i kvalitetno izdanje Teatar festa, koji bi umjesto slogana "Mit i stvarnost" mogao imati i slogan "Od Kokana do Kokana".

Navinarima se povodom predstojećeg Teatar festa obratio i Mladen Mirosavljević, predsjednik Umjetničkog savjeta NP RS, rekavši da su predstave na festivalu subjektivna stvar selektora, ali isto tako i stvar određenih kompromisa.

"Kao što nije svejedno kakva je ta predstava, nije svejedno ni koliki je budžet za istu, tako da je ovo u suštini umijeće mogućeg u okviru postojećih okolnosti koje NP RS ima na raspologanju, a to nije nimalo beznačajno kada je riječ o odnosu i prema selektoru i prema predstavama i prema festivalu", naveo je Mirosavljević, aludirajući na to da selektori Teatar festa zbog manje scene, tehničkih ili finansijskih problema određene predstave naprosto ne mogu da uvrste u selekciju.

Žiri festivala biće naknadno imenovan.