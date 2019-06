"Narodni poslanik" obilježio peti dan Teatar festa

​BANJALUKA - Kultna komedija "Narodni poslanik" Branislava Nušića, u režiji i adaptaciji Alena Muratovića, izvedena u koprodukciji "Oxygen Productiona" i Bosanskog kulturnog centra Sarajevo, na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u srijedu, obilježila je treće takmičarsko i ukupno peto veče 22. Teatar festa "Petar Kočić".

Glumci Mario Drmać (igrao umjesto Izudina Bajrovića), Amra Kapidžić, Ermin Sijamija, Sead Pandur, Maja Salkić, Dženita Imamović-Omerović, Vedran Đekić, Aldin Omerović i Nadine Mičić na scenu su izašli izvodeći osnovne plesne korake uz pjesmu, glas sa zvučnika i video-snimak u pozadini o tome koliko državnih službenika trenutno postoji na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon iznošenja ovih fascinantnih brojki, otpočeo je klasik premješten u izbornu godinu neimenovane bh. varoši, gdje se protagonisti modernijim, ali suštinski istim medotama kao u Nušićevo doba bore za vlast.

"Kompletna predstava je urađena sa 11 ljudi. To što je bila izborna godina nam je išlo na ruku. Kod nas u Sarajevu su se raspadale neke stranke, stvarale su se neke nove koalicije i bilo je jako zanimljivo. Interesantno, kada smo ušli u sam proces i kada smo počeli da reklamiramo predstavu, mi smo stalno ponavljali da nemamo namjeru da kritikujemo nijednu konkretnu stranku niti političara, ali svi su se interesovali šta se to radi. Kako sam ja bio najistureniji u svemu tome, meni su iz svih stranaka, onako sa strane, slali ljude da ispitaju o čemu se radi", kazao je o samom nastanku predstave Ermin Sijamija, koji se osim glumačkog prihvatio i producentskog posla u vezi s ovom predstavom. Ono što je zanimljivo jeste da su likovi imenovani po likovima iz "Diznijevih" crtanih filmova. Dućan Jevrema Prokića transponovan je u granap koji nosi ime "Diznilend", a Nušićev Jevrem Prokić postao je Paja, njegova supruga Pata itd.

Izvedba u Banjaluci bila je prva u koju je "uskočio" Mario Drmać, a s obzirom na to da se radi o naslovnoj ulozi u komadu to nije bio ni najmanje lak posao.

"Uloga me jako zanima, njena energija, pohlepa za vlašću. To je baš dobar zadatak za glumca i pošto mi je obećano da ćemo imati poštene probe, ja sam pristao na 'uskakanje', iako znam da je to nezahvalno i iako ne volim takve stvari. Međutim, ovdje imam partnere kojima zaista vjerujem, koji nisu nimalo pokvareni, kako zna biti u nekim predstavama, zaista im mogu vjerovati, mogu ih slušati i biti dva sata vodeća karika", kazao je nakon izvedbe Drmać.

Pete večeri Teatar festa u okviru pratećeg programa, odnosno Festivala monodrame mladog glumca, publika je na sceni "Petar Kočić" imala priliku da vidi i monodramu "Robijaš", koju je po tekstu Ahmeda Muradbegovića i u režiji Muniba Milinkića izveo glumac Adem Smailhodžić.

"Moram priznati da je postavka 'Robijaša', kao monodrama, i meni kao glumcu, ali i gospodinu Milinkiću kao reditelju, pionirski projekat, dakle i za mene i za njega je to bio prvi puta da radimo na ovoj vrsti dramske forme. Upravo iz tih razloga trudili smo se da pružimo naš maksimum ovom projektu jer smo znali da, ma koliko kasnije monodrama uradili, po ovoj ćemo ostati žigosani", rekao je glumac.

Jedan čas prije izvedbe monodrame u klubu NP RS promovisana je knjiga eseja "Ogledi" književnika iz Zenice Emira Sokolovića, na kojoj su, pored autora, govorili Goran Jokić i Aleksandar Matrak.