Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja sa radom

Narodno pozorište Republike Srpske nakon kraće pauze zbog pogoršane epidemiološke situacije nastavlja sa radom, saopšteno je danas iz ove institucije.

Kako su naveli, repertoar za mjesec novembar je izmijenjen i svi zainteresovani ga mogu pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji Pozorišta.

Ulaznice koje su kupljene za predstavu "Derviš i smrt" za subotu 31. oktobar, mogu se iskoristiti za istu predstavu isključivo za termin u subotu 14. novembra. Ulaznice koje su kupljene za predstavu "Derviš i smrt" za ponedjeljak 2. novembar, mogu se iskoristiti za istu predstavu, isključivo za izvođenje koje je na rasporedu u ponedjeljak 16. novembra. Ulaznice koje su kupljene za predstavu "Derviš i smrt" za utorak 3. novembar, mogu se iskoristiti za istu predstavu isključivo za termin u utorak 17. novembra.

"U slučaju da nekome ne odgovaraju novi termini predstave 'Derviš i smrt', ulaznice se mogu vratiti na blagajni Pozorišta do petka 13. novembra. Blagajna NPRS počinje sa radom u srijedu 11. novembra u vremenu od 14 do 20 časova. Radno vrijeme blagajne subotom ostaje nepromijenjeno, od 17 do 20 časova. Informacije i rezervacije su moguće na besplatan broj blagajne: 080 05 07 08 i putem aplikacije BL teatar", saopšteno je iz Narodnog pozorišta.

Narodno pozorište je 31. oktobra objavilo da obustavlja aktivnosti zbog pogoršane epidemiološke situacije.