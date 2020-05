Narodno pozorište u Beogradu nastavlja sa radom

Narodno pozorište u Beogradu saopštilo je danas da nastavlja sa radom, poslije tromjesečne pauze izazvane epidemijim virusa Covid-19.

U toku je nastavak proba dramske predstave "Vasa Žaleznova" Maksima Gorkog, u režiji Zlatka Svibena, Opera je započela sa individualnim probama solista i korepetitora, Balet sa individualnim vježbama, a u pripremi je i koncert koji će biti održan 9. jula na Beogradskoj ljetnoj sceni - pozorište na Tašmajdanu, saopštili su iz nacionalnog teatra.

Blagajna Narodnog pozorišta će početi sa radom u ponedeljak, 1. juna u terminima u kojima je i do sada radila, prije podne od 11 do 15 časova i popode od 17 do 20 časova.

Kupljene ulaznice koje nisu iskorišćene, moći će da se refundiraju na više načina.

Jedna kupljena ulaznica prije pandemije, moći će da se zamijeni za dvije ulaznice za predstave koje će biti prikazane na Beogradskoj ljetnoj sceni - Pozorištu na Tašmajdanu - 9. jula Muzičko scensko djelo "Svetlost", u kome će nastupiti solisti Opere i Baleta Narodnog pozorišta, 10. jula predstava "Bela kafa" Aleksadra Popovića, u režiji Milana Neškovića.

Ulaznice će moći da se iskoriste za predstave Narodnog pozorišta koje će biti na repertoaru u narednom periodu, a moći će i da se novčano refundiraju.

Na otvorenoj letnjoj sceni u Subotici, 14. jula biće prikazana predstava "Balkanski špijun" Dušana Kovačevića, u režiji Tanje Mandić Rigonat.