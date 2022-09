"Naši dani" u Banjaluci: Festival koji ujedinjuje pozorišta Srpske i Srbije

BANJALUKA - Drugi dio festivala "Naši dani", u sklopu kojeg će se Beogradsko dramsko pozorište (BDP) predstaviti publici u Narodnom pozorištu Republike Srpske (NP RS) i Gradskom pozorištu "Jazavac", biće održan od 21. do 25. septembra.

Podsjećamo da su ova dva banjalučka pozorišta u prvom dijelu festivala igrala svoje predstave na scenama BDP-a, a da se festival održava prvi put s namjerom da se institucionalizuje saradnja pozorišta iz Republike Srbije i Republike Srpske.

Saradnja ovih teatara počela je prije tri godine, na inicijativu režisera i upravnika Beogradskog dramskog pozorišta Juga Radivojevića. Banjaluka se na njihovom festivalu predstavila komadima NP RS "Sinovi umiru prvi", "Zločin i kazna" i "Hrkači", a GP "Jazavac" je izveo "Banjaluku" i "Skupštinu".

Ljubiša Savanović, organizator u Gradskom pozorištu "Jazavac", naglasio je da je srećan što su, prije svega, imali priliku da gostuju u Beogradu, ali i što će moći da ugoste članove ovog pozorišta.

"Beogradsko dramsko pozorište je u posljednjih četiri-pet godina svojim radom došlo do toga da je sigurno vodeće pozorište u onome što zovemo region. To je pozorište gdje je moguće vidjeti umjetnike iz Slovenije, Makedonije, Hrvatske, BiH. Ono što rade je fokusirano na kvalitet, tako da imamo priliku da vidimo neka od najvećih i rediteljskih i scenografskih i glumačkih imena u regionu", istakao je Savanović i dodao da mu je drago što su uspjeli da ujedine pozorišta i da se nada da će to postati praksa u budućnosti, te pozvao publiku da dođe i uživa u predstavama.

Dijana Grbić, v.d. upravnika NP RS, osvrnula se na udruživanje pozorišta i istakla važnost realizacije ovakvih projekata.

"Iskreno, ovo radimo da njegujemo i razvijamo našu publiku i to je naročito u ovim vremenima bitno. Značaj ovih gostovanja je umjetnička razmjena i otvaranje mogućnosti za banjalučku publiku da pogleda umjetnička ostvarenja iz regiona. Ove predstave su najaktuelnije u Beogradu i to je prilika za banjalučku publiku da izgradi svoje viđenje i poglede i da odmjeri šta je to što je kvalitet domaćih predstava iz regiona", pojasnila je Grbićeva.

Prva na rasporedu u "Jazavcu" 21. septembra biće predstava "Plastelin", slijedi izvođenje komada "Demokratija", dok će predstave "Čitač", "Antigona" i "Zaljubljeni Šekspir" na repertoaru biti u NP RS od 23. do 25. septembra.