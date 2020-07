Nastavljen program "Vezenog mosta": Izveden igrokaz za djecu

BANJALUKA - Lutkarsku igru za djecu "Ko je kriv, čarapčić, lutak ili miš", urađenu prema stihovima Nasihe Kapidžić Hadžić, izveo je Dječji studio "Roda" u ponedjeljak uveče u parku "Petar Kočić", čime je nastavljen program ovogodišnjeg, 17. "Vezenog mosta".

"Mi od prvog dana zagovaramo da naš program manifestacije bude za sve od sedam do 77 godina. Ovdje sad vidimo s našim lutkarskim igrama da to ide i za manju djecu, tako da dođu roditelji s djecom i mi posvećujemo pažnju tome. Ranije smo razna mjesta koristili za to, a ove godine u novim okolnostima opredijelili smo se da to bude vani, da to bude u parku 'Petar Kočić'", kazao je Muhamed Filipović ispred Međunarodnog centra za izgradnju povjerenja, koji je organizator manifestacije.

"Vezeni most", tradicionalni susreti Banjalučana, ove godine počeo je 18. jula, a program manifestacije traje do 23. jula. Zbog epidemiološke situacije izazvane virusom korona ove godine će biti organizovane samo manifestacije na otvorenom.

Manifestaciju će zatvoriti izložba "Mir u univerzumu, mir na planeti" slikara Branka Babića, koja će biti otvorena 31. jula u Banskom dvoru.