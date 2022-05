Nebojša Dugalić pred Trebinjcima po drugi put izveo monodramu “Reči o svečoveku”

TREBINJE - Poznati srpski glumac Nebojša Dugalić izveo je u pozorišnoj sali Kulturnog centra monodramu "Reči o svečoveku", rađenu po tekstovima vladike Nikolaja Velimirovića.

Riječ je o predstavi kojom se Dugalić trebinjskoj publici predstavio i prije jedanaest godina, nedugo poslije njenog premijernog izvođenja, a ideja nastanka adaptacije istoimene zbirke alegoričnih pouka i zapisa vladike Nikolaja nastala je, kako kaže, još za vrijeme njegovih studija jer je namjeravao da ovo bude njegova diplomska predstava.

Budući da se to nije desilo tada, urađena je dvadesetak godina kasnije, te po prvi put izvedena u okviru proslave osam vijekova manastira Žiče.

Uzroke dugotrajnog izvođenja i življenja na pozorišnoj sceni ovog monodramskog komada Dugalić nalazi u žaru i snazi riječi vladike Nikolaja, koje se, kako dodaje, trebaju prenositi kad god i gdje god se to može.

"Samo u toku jednog dana čovek izgubi i povrati svoje vrednosti i svoju dušu. To je jedan dinamičan proces. U svakom slučaju, kako god živeli, kakvi god bili, uvek je lekovito vraćati se ovim rečima – bilo zato da bismo se vratili na neke dobre, zdrave i plodonosne puteve u Bogu, bilo da treba da uzrastamo u darovima koji su nam dati. Ovi tekstovi su nadahnjujući a istovremeno su i literarno raznovrsni", kazao je Dugalić.

Ističe da je i sam ovaj tekst vladike Nikolaja veoma zahvalan za scensku obradu i uobličenje.

"To su priče koje su atraktvine, duboke, jednostavne, jedinstvene po svom stilu i po svojoj dubini, priče koje nas, zapravo, pozivaju na to da oživimo ono što smo zaboravili, a to je da smo stvoreni da stojimo pred licem božjim", dodaje on.

Monodrama "Reči o svečoveku" izvedena je u okviru "Dana Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog" koji su po prvi put organizovani u Trebinju zahvaljujući Eparhiji zahumsko-hercegovačkoj i primorskoj i Gradu Trebinju.