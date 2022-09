"Neki novi Brodvej" Denisa Bojića otvara 10. "Juventafest"

SARAJEVO - Festivalske aktivnosti 10. internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva "Juventafest", koji će u organizaciji Udruženja "Medija-Art" biti održan od 7 do 11. septembra u Sarajevu, počinju večeras projekcijom dokumentarnog filma "Neki novi Brodvej", režisera Denisa Bojića.

"Film je nastao u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske i saradnji s Down Syndrom Centrom iz Banaluke i prvi je dugometražni film iz BiH koji se bavi problemom rehabilitacije osoba s Down sindromom starijim od 18 godina. Down Syndrom Centar, čiji je direktor Zoran Jelić, profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, osnovalo je 2020. godine Udruženje Down sindrom Banjaluka", navodi se u saopštenju druženja "Medija-Art".

Radnja filma prati šest osoba s Daunovim sindromom koje, savladavajući brojne prepreke, postaju jedni od prvih polaznika profesionalne škole glume na prostorima jugoistočne Evrope rušeći predrasude i barijere o mogućnostima i sposobnostima osoba s Daunovim sindromom.

"Nakon što navrše 18 godina, osobe s Daunovim sindromom u Bosni i Hercegovini uglavnom postaju socijalno nevidljive. Ne pristajući na ograničenja i nametnute društvene obrasce grupa mladih ljudi uz pomoć jednog vizionara otkriva nove pristupe životu", pojašnjava se u saopštenju.

Film "Neki novi Brodvej" biće prikazan u Centru kulture i mladih Općine Centar Sarajevo s početkom u 18 časova, a ulaz je slobodan.