Nika Turković, Joker Out i Dzipsi stižu na Sea Star festival!

Neka od najuzbudljivijih novih imena regije, kantautorica Nika Turković, slovenski bend Joker Out i srpski alter-pop artist Dzipsii koji je ostavio snažan utisak na Pjesmi za Evroviziju, uskaču na line-up petog jubilarnog Sea Star festivala 19. i 20. maja!

Talentovana nova struja koja je proteklu godinu unijela izuzetnu svježinu na ovdašnju scenu pridružuje se ranije najavljenim velikanima grupi The Prodigy i multiplatinastom hitmakeru Robinu Schulzu, kao i cijelom nizu internacionalnih i regionalnih zvijezda.

Među njima su Indira Paganotto, Mahmut Orhan, Daria Kolosova, Senidah, Hiljson Mandela, Krankšvester, Marko Nastić, Dejan Milićević, Grše, 30Zona, Dj Jock, Miach, Micka Lifa, Ružno Pače, TTM, Ilija Rudman, Ian F i mnogi drugi.

Nakon što je 2022. bio drugi najposjećeniji festival u Hrvatskoj i ovogodišnje izdanje je na najboljem putu da obilježi festivalsku sezonu.

Na dva mjeseca prije održavanja prodano je čak dvije trećine kapaciteta umaške lagune Stella Maris, a osim festivalskih u ponudi se sada nalaze i jednodnevne ulaznice, navode iz organizacije Sea Star festivala.

Za Niku Turković kažu da je jedna od najperspektivnijih hrvatskih kantautorica.

"Njenu muzičku karijeru u protekle tri godine obilježile su sjajni singlovi 'U mraku', 'Pusti' i 'Dok nas nema', odlične kritike i rasprodani koncerti, te zanimljive saradnje među kojima se ističu saradnje s miljenicima publike pocket palmom, Fantomom i tam. Kruna dosadašnjeg djelovanja je debitantski album “11” objavljen početkom godine kojim je Nika osvojila regiju i istaknula se kao ‘it’ izvođačica trenutka. Moderan zvuk, vrsni instrumentalisti i hrabri pristup vizualnom identitetu postali su njezin zaštitni znak", tvrde organizatori.

O Joker Out-u navode da je to grupa koja je stekla veliku popularnost u Sloveniji.

"Od svog formiranja 2016. bend je u toliko strelovitom usponu da ih je slovenska nacionalna televizija interno odabrala kao svoje predstavnike na ovogodišnjoj Pjesmi Eurovizije, a biće i daleko najmlađi sastav koji će samostalno nastupiti u dvorani Stožice, najvećoj u Sloveniji", kažu oni.

Ističu da je bend do sad objavio dva albuma – 'Umazane misli' i 'Demoni', a nevjerojatna energija, unikatan vizualni identitet i moćna muzika donijeli su im dvije uzastopne nagrade za slovenskog izvođača godine, 2021. i 2022. godine, kao i nagradu za pjesmu godine.

Osim ovih izvođača, na sceni "Sea Star festivala" naćiće se i srpski trap pop muzičar Džipsi koji je tokom prošle godine privukao veliku pažnju debi albumom "Zapisi iz podzemlja", ali i pjesmom "Grijeh" gdje se predstavio na Pjesmi za Evroviziju

Svirka na Sea Staru biće prva prilika da se Dzipsi vidi uživo u Hrvatskoj.

Peto izdanje Sea Stara, kojim će započeti festivalska i ljetna sezona, u umašku lagunu Stella Maris Resort Plava Laguna 19. i 20. maja dovodi superjak line up.

Program u petak predvode jedan od najvećih svjetskih hitmaker Robin Schulz, uz kojeg stižu i Mahmut Orhan, trap heroji Senidah i Hiljson Mandela, sjajni b2b setovi Daria Kolosova & Etapp Kyle, Marko Nastić & Dejan Miličević te DJ Jock & Shipe, Joker Out, Nika Turković i Dzipsii te tim Electric Waves pozornice na čelu s Ilijom Rudmanom. U subotu će na festivalski Tesla Main Stage sletjeti giganti The Prodigy, techno superzvijezda Indira Paganotto, regionalan trap best of koji uključuje, Krankšvestere, Gršu, 30Zonu, Foxa & Surreala, Ružno pače, Podočnjake, Miach, Micka Lifu, TTM, Masayah i Thicc Boia, kao i Electric Waves postava predvođenu Ian F-om i Marcelom.

U ponudi su trenutno festivalske ulaznice po promotivnoj cijeni od 78KM, te jednodnevne i VIP Gold ulaznice te Onstage Experience VIP, koji daje pristup glavnim pozornicama. Sve je dostupno na službenoj stranici festivala i na svim prodajnim mjestima sistema Gigstix.ba

Ovogodišnji Sea Star festival realizovaće se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave lagune.