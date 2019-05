Nikolin za "Nezavisne": Smijeh pomaže na svim krajevima planete

​Ruski stendap komičar u usponu Denis Nikolin ima više od pet godina iskustva na sceni, svoju komediju pod nazivom "Bad Russian" dosad je predstavio u 17 zemalja, a Banjaluka i Bosna i Hercegovina će biti 18. lokacija na njegovom putu komedije. Nikolin će u gradu na Vrbasu nastupiti sutra od 21 čas u klubu "Pub Šestica".

Ovaj komičar za sebe kaže da je razvio poseban stil kombinacije prepričavanja šale s glumom. Njegov humor je precizan i zajedno s prirodnim šarmom i velikim brojem šala na sopstveni račun gledaocima garantuje gomilu smijeha i ugodnih večeri. U razgovoru za "Nezavisne", Nikolin govori o najavljenom nastupu u Banjaluci, programu koji će predstaviti publici, značaju kojeg komedija ima u današnjem vremenu, kao i o tome da se smijeh nalazi na svim krajevima planete. Ulaz na nastup ovog komičara, koji ima mogućnost da u najkraćem roku nasmije i one najozbiljnije, je besplatan.

NN: Najavljen je Vaš nastup u Banjaluci. Šta planirate da predstavite publici u Vašem "Bad Russian" nastupu?

NIKOLIN: Nastupam duže od pet godina i tokom tih nastupa zabavljao sam od 10 do 500 ljudi. Moja "Bad Russian" persona se razvijala od prvog stendap nastupa. Ta persona je zapravo Denis, mladi Rus, razveden, koji posjeduje visok nivo zdravog razuma i fetiša za nerealno. On pronalazi sebe između dva svijeta u brojnim smiješnim situacijama. Rođen i odgojen u majci Rusiji, gospodin Nikolin putuje svijetom i razbija stereotipe, ali i dokazuje da su neki od njih potpuno istiniti. Publika voli Nikolinove nastupe i simpatiše njegov lik, čak pronalazi i male Ruse u svojoj ličnosti, a to nije neka otrovna šala. Takođe, publika će moći da vidi i brojne stereotipne šale.

NN: Gdje obično pronalazite nadahnuće za stvaranje šala?

NIKOLIN: To je jednostavno. Život je inspiracija. Konstantno upadanje u razne prijatne i neprijatne situacije, kao i stalno posmatranje i prihvatanje tih situacija i učenje iz njih izvori su ovih šala.

NN: Vi dolazite iz Rusije, a ipak nastupate koristeći engleski jezik. Koliko je teško pričati šale na jeziku koji nije izvorno Vaš?

NIKOLIN: Meni lično to nije bio problem, jer sam odrastao gledajući zapadnjačke komedije, kao i izvorno ruske komičare i komedije. Engleski jezik sam učio od malih nogu, tako da jeste, vaše sumnje su istinite, ja sam špijun.

NN: Gdje ste nastupili prije dolaska u Banjaluku i koliko dugo traje Vaš nastup?

NIKOLIN: Zapravo prije dolaska u Banjaluku uradio sam jedan šou u Zagrebu. Balkan sam sa svojom komedijom posjetio prvi put prije tri godine i jako sam uzbuđen što ću nastupiti u nekim novim zemljama i nasmijati još više ljudi. Sve u svemu, u planu je pet nastupa u Bosni i Hercegovini, i to će biti ukupno 18. zemlja u kojoj sam nastupao.

NN: U Vašim šalama ima mnogo humora i smijeha na lični račun. Koliko nam je danas bitno da se nasmijemo i na svoj račun da bismo zadržali zdrav razum?

NIKOLIN: Kao ljudsko biće koje dolazi iz krajeva u kojima vlada hladna klima, shvatio sam u svakom smislu da je u pitanju neki oblik instinkta da se šalim, da se zabavljam. Smijeh je za mene nešto kao odbrambeni mehanizam. Smijeh pomaže na svim krajevima planete.

NN: Šta ste znali o našim krajevima i gradu Banjaluci prije nego što ste dobili poziv da nastupite?

NIKOLIN: Nisam znao ni da postojite (smijeh). Ipak, od kako sam saznao za ovo mjesto, čuo sam samo lijepe stvari, tako da jedva čekam da počnem da istražujem vaš grad.

NN: Šta poručujete publici koja planira da dođe na Vaš nastup?

NIKOLIN: Budite dobri jedni prema drugima, smijte se i vidimo se na nastupu u Banjaluci.