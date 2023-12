Nova predstava u SARTR-u: "Stotinu malih smrti" univerzalna priča o ljubavi

SARAJEVO - Predstava "Stotinu malih smrti", nastala prema tekstovima Semezdina Mehmedinovića, u dramatizaciji Olge Dimitrijević i Jovane Tomić, a u režiji Jovane Tomić, premijerno će biti izvedena na sceni Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) sutra od 20 časova.

Ovim povodom održana je konferancija za medije, kojoj su prisustvovali Maja Salkić, direktorica SARTR-a, autor Semezdin Mehmedinović, rediteljka Jovana Tomić, dramaturškinja Olga Dimitrijević, autorka muzike i performerka Nikolina Vujić, te glumački ansambl predstave.

"Premijera predstave 'Stotinu malih smrti' je osma i posljednja premijera za ovu kalendarsku godinu. Moja ideja po samom dolasku na poziciju direktorice SARTR-a bila je da se radi predstava prema tekstovima Semezdina Mehmedinovića, te je vrlo ubrzo postignut dogovor sa Jovanom Tomić. Izuzetno sam počastvovana i ponosna da će publika imati priliku gledati ovu predstavu u SARTR-u", kazala je Maja Salkić.

Jovana Tomić istakla je da je privilegija i zadovoljstvo bilo raditi na ovom projektu, posebno zato jer nije praksa da institucionalna pozorišta izlaze iz okvira dramskih tekstova.

"To je odluka pozitivnog rizika. A jedna od glavnih uloga pozorišta je da izlazi iz zone komfora. Priroda Semezdinove proze je jedan intimni i fragilni izraz i namjera je prvenstveno bila zadržati strukturu naracije, sačuvati formu, ali je prenijeti u jezik pozorišta. Te da se upotrebom svih scenskih sredstava zadrži ta taktilnost koja odslikava mikrokosmos jednog čovjeka", navela je Tomićeva, te dodala da je pravilo "manje je više" nešto što se tokom procesa stalno ponavljalo i da je upravo zbog toga ovo bio lijep i bolan proces u kojem se moralo odustajati od nekih sjajnih rediteljskih i glumačkih rješenja.

Dramaturškinja Olga Dimitrijević rekla je da je tokom rada na ovom materijalu bio veliki izazov suočiti se sa bogatstvom literature Semezdina Mehmedinovića i donijeti odluke kako pristupiti dramatizaciji.

Semezdin Mehmedinović kazao je da je njegova proza fragmentisana i da se opire ideji adaptiranja.

"Nikada nisam ni pomislio da je moju prozu moguće postaviti u pozorištu. Kada se ponuda za to pojavila, rado sam pristao sa željom da prođem kroz takvu vrstu izazova, znajući da je to veliki zahtjev za pozorište. Pristajući na to svjesno nisam uticao na rad na adaptaciji, ali sam znao da se kao teme ne mogu izbjeći sjećanje, zaborav, tijelo, smrt, vrijeme", pojasnio je Mehmedinović.

Takođe je istakao da mu je veliko zadovoljstvo da je ovo predstava koja insistira na emociji i ljubavi, što je opozit socijalno-političkim temama koje su sveprisutne u ovom vremenu, kako u svakodnevici tako i u pozorištu.

U predstavi uloge ostvaruju Sead Pandur, Amila Terzimehić i Kemal Rizvanović. Scenografkinja i kostimografkinja je Adisa Vatreš Selimović, asistentkinja scenografkinje i kostimografkinje je Monika Močević, autorka muzike i performer Nikolina Vujić.

Reprizna izvođenja zakazana su za 16. i 17. decembar sa početkom u 20 časova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.