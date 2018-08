Novi "Dnevnik Ane Frank" sa temom imigracije

Predstava "Dnevnik Ane Frank" od septembra dobija novi oblik, a umjesto klasične priče o nacistima koji ubijaju Jevreje, to će biti agenti imigracije koji love ilegalne migrante.

Naime, producent Sten Cimermen stvara novu verziju predstave koja će promijeniti ovu poznatu priču. Zamišljena je na potpuno nov način i biće izvedena u pozorištu "Dorie" u Los Anđelesu od 6. septembra, a igraće tri sedmice.

Original prati Frankovu kako priča o svojoj jevrejskoj porodici koja se krije tokom Drugog svjetskog rata, za vrijeme nacističke okupacije. Nova produkcija - "Pop-Up Playhouse" i Ana Ketrin Parma - je inspirisana istinitom pričom Jevrejke koja je u Los Anđelesu stvorila sigurnu kuću za latino majku i njene dvije kćerke nakon što je njen muž deportovan.

Glumci koji će igrati u ovoj predstavi su Ženesis Okoa, kao titularna Ana Frank, kao i Kit Kugan ("Adventures in Babysitting"), Taša Dikson (Miss Arizona USA), Dejvid Gurola ("Insecure" Heder Olt ("The Middle"), Rakvenel ("My life is a Telenovela"), Robert C. Raih ("Are we there yet"), Tedi Šejfer ("The open book"), Rejmond Ejbel Tomas i Emiliano Tores ("Shooter"). Prva predstava zasnovana na "Dnevniku Ane Frank" je "The Diary of a young girl", a premijerno je prikazana 1955. godine. Kasnije je pretvorena u film, 1959. godine, u kojem je glumila Šeli Vinters. Predstava je oživljena 1997. u novoj adaptaciji Vendi Keselman. Predstava je osvojila dvije "Toni" nominacije za najbolju drugu verziju predstave i najbolju glumicu - za Lindu Lejvin.