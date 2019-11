Novi direktor Narodnog pozorišta RS trebalo bi da bude dostojan funkcije

BANJALUKA - Nenadu Novakoviću, aktuelnom direktoru Narodnog pozorišta Republike Srpske, krajem decembra tekuće godine ističe mandat, a kako mediji spekulišu, u fotelji direktora nacionalnog teatra RS mogla bi se naći Jelena Trninić-Milićević, sadašnji portparol ove kuće.

Konkurs za izbor novog direktora još nije raspisan, a da li Trninić-Milićevićeva zaista pretenduje na ovu funkciju, ona još nije potvrdila niti se danas javljala na telefon da demantuje tako nešto.

"Čim konkurs još nije raspisan, jasno je da politike tu nešto rade, ali ja u to ne mogu da guram nos. Nemam nikakvih informacija o tome ko bi mogao da dođe na moje mjesto, ali sam i sam čuo da bi to mogla da bude Jelena Trninić-Milićević", kazao je Novaković za jedan banjalučki portal. Trninić-Milićevićeva je radnik NP RS već osam godina. Školovala se na BLC koledžu. Kako saznajemo, ansambl NP RS nije najsrećniji zbog njenog eventualnog izbora, a šta glumci očekuju od novog direktora za "Nezavisne" govorili su Ljubiša Savanović i Slađana Zrnić.

"NP RS jedna je od ustanova koje su stubovi institucionalne kulture Republike Srpske. Naredne godine biće obilježeno 90 godina od osnivanja ovog hrama kulture. Ovo pozorište je, prije svega, radom svog umjetničkog ansambla u periodu nakon rata uspostavilo sistem rada koji je doveo do toga da pozorište bude prepoznato kao jedno od najbolje uređenih i produktivnijih pozorišnih kuća u regionu. Sve ovo obavezuje one koji o tome odlučuju da na čelo ove kuće legalnim putem, tj. putem konkursa dođe neko ko je pozorišni čovjek s iskustvom i sposobnostima da vodi takvu ustanovu", kazao je Savanović. On je izrazio nadu da će na konkursu, kada bude raspisan, biti izabran onaj ko ponudi najbolji program za budućnost ove kuće.

"Postoje uslovi konkursa po kojima se bira upravnik. Ja želim da vjerujem da će konkurs biti ispoštovan i da će biti izabran najbolji kandidat, jer je to bitno ne zbog nas nego zbog budućnosti ovog pozorišta, kao i zbog toga što je, napominjem, NP RS jedan od stubova kulture RS. Ako se institucija konkursa ne poštuje u nacionalnoj kući koja je pod ingerencijom Ministarstva, onda čemu uopšte konkurs? Čemu zakoni? Opet kažem, ne želim da vjerujem da će se to desiti, jer bi to bila jedna loša poruka svima nama kojima je stalo do budućnosti i normalnog života na ovim prostorima", ističe Savanović.

On tvrdi da se, osim Trninić-Milićevićeve, nekoliko priznatih i dokazanih pozorišnih radnika sprema da konkuriše na ovo mjesto te da svoje programe o tome kako će voditi ovu kuću spremaju ozbiljno već neko vrijeme.

"Neka pobijedi najbolji i učini pozorište boljim ko god on bio", zaključuje on.

Slađana Zrnić, prvakinja drame NP RS, kaže da je iz medija saznala da treba da izađe konkurs za direktora ove kuće te vjeruje da bi ljudi koji se prijave trebalo da imaju zakonom propisane reference.

"Ko će se tu prijaviti ja stvarno ne znam i ne želim da ulazim u to do trenutka kada konkurs bude objavljen. Moram da priznam da se vrlo malo razumijem u te stvari. Ne znam kako to funkcioniše, ali voljela bih da svi ti ljudi koji se prijavljuju na konkurs budu svjesni da njihovi lični interesi ne treba da budu na prvom mjestu, nego kuća koja iza sebe ima 90 godina postojanja. Osoba koja se prijavi na konkurs mora da zna da je ansambl koji nasljeđuje odgovoran, svjestan, radan, vrijedan i trebalo bi da zna da bi ona morala da bude još većih kvaliteta. Prije svega da bude poznata u pozorišnom svijetu, s velikim pozorišnim vezama i kontaktima, priznata u našem pozorišnom esnafu u cijelom regionu i da može da doprinese da ova pozorišna kuća bude još bolja", kazala je Zrnićeva, zaključujući da je velika odgovornost na Ministarstvu prosvjete i kulture RS kakvu će odluku donijeti.