Novica Bogdanović: Karta više za pozorište nagovještaj ljepših dana

BANJALUKA - Novica Bogdanović, režiser i umjetnički direktor DIS teatra mladih iz Banjaluke, kaže da je ponosan na prvih 30 godina postojanja ovog pozorišta, koje nije ograničeno na vijek trajanja.

Disovci su, naime, počeli s obilježavanjem jubileja u nedjelju uveče premijernim izvođenjem predstave "Mali Agaton", koja je nastala na osnovu tridesetak tekstova mladih autora širom Balkana, a koju je na scenu u banjalučkom Domu omladine postavio Novičin sin, mladi reditelj Milan. O novoj predstavi, jubileju i planovima govorio je za "Nezavisne" ovim lijepim povodom prvi čovjek DIS teatra mladih.

NN: Koji su bili najveći izazovi DIS teatra u ove tri decenije postojanja?

BOGDANOVIĆ: Ono što je dobro jeste to da je pozorište za sve te godine izradilo svoju fizionomiju i ima svoj osebujni stil. Važno je to što smo i dalje ostali samostalni i nezavisni kao i prvog dana, te da smo zadržali kontinuitet u svim mogućim vremenima - i onim teškim i onim lijepim. Izazovi s kojima smo se susretali su da smo živjeli u teško vrijeme na nekoj teritoriji koja se zove Balkan i da nas je pratilo sve ono što može da proistekne iz toga - od neimaštine do nerazumijevanja. Opet smo, s druge strane, ponosni na više od 150 izvedenih predstava koje su u principu originalni autorski radovi naše ekipe.

NN: Neki danas veoma cijenjeni glumci počeli su upravo u DIS-u...

BOGDANOVIĆ: Ponosni smo što je više od 900 mladih ljudi imalo priliku da napravi prve korake na našoj sceni i da su to sad uglavnom vrlo uspješni ljudi u svojoj branši čim god da se bave. Neki su danas u profesionalnim pozorištima, neki u medijima, neki u javnom životu, a u svakom slučaju to su divni gledaoci za bilo koju pozorišnu scenu bilo gdje u svijetu.

NN: Na koji način je DIS teatar održao kontinuitet tokom pandemije?

BOGDANOVIĆ: Dovijali smo se na razne načine. Odlučili smo da je taj kovid-19 nešto sa čim možemo i moramo da živimo. Prošle godine imali smo ljetnu pozornicu na otvorenom, pa smo na njoj igrali svoje predstave. U međuvremenu jačali smo ansambl i nekakve svoje ideje, imali smo probe preko interneta, na društvenim mrežama i u manjim grupama, koliko je god to bilo moguće na otvorenom. U zadnje vrijeme, kako smo dobili dozvolu od Instituta za javno zdravstvo RS, uspjeli smo da napravimo 80 mjesta u našoj sali kako bi se publika osjećala prijatno i zdravo. Igramo predstave dva ili tri puta umjesto jednom, što je nama malo veći napor, ali s druge strane zadovoljni smo rezultatima. Publika samim tim dolazi u većem broju. Upravo smo svjedoci da se traži karta više i za martovski repertoar, tako da je to možda nagovještaj nekih ljepših dana.

NN: Novu sezonu i početak obilježavanja jubileja započeli ste premijernom izvedbom predstave "Agaton". Da li ste zadovoljni reakcijama?

BOGDANOVIĆ: Oni koji su bili u sali i imali tu čast da prisustvuju premijeri mogli su da svjedoče da je to vrlo sofisticirana umjetnička predstava, koju su radili mladi ljudi. Oni imaju od 17 do 19 godina. Krenuli su od vrlo čudnog konkursa. Pozvali su svoje vršnjake sa cijelog Balkana da im pišu o svojim problemima i svojim razmatranjima o odrastanju. Poslije nekog vremena došlo je više od 100 tekstova i oni su odabrali 30 mladih autora i po njihovim tekstovima su napravili predstavu koja zaista ima uporište u današnjem vremenu i koja govori o mukama, željama, dilemama, problemima, sukobima i sve je to upakovano u jedan bunt, avangardnu formu pozorišta koju, evo, naše pozorište njeguje u posljednje vrijeme. Predstava puna muzike, puna rokenrola i puna energije koju mladost nosi sama od sebe.

NN: Najavili ste i nove predstave za djecu i odrasle.

BOGDANOVIĆ: Za ovu godinu moraćemo malo razvodniti program. Ono što je odlučeno u našem umjetničkom savjetu jeste da imamo više premijera i da afirmišemo više mladih ljudi. Iduće sedmice već imamo premijeru predstave za djecu. Inače nismo pozorište koje radi isključivo za djecu, ali to je predstava za djecu, mlade i odrasle s obzirom na to da se radi o lokalnoj legendi o maču u Vrbasu. Predstava se zove "Legenda o Vrbasu" i smještena je u davna vremena kada je jedan vitez imao svoju družinu i on je živio na ovoj teritoriji na kojoj mi danas živimo. Predstava će biti premijerno izvedena u subotu i nedjelju u 19 časova, malo raniji termin. Ono što je zanimljivo jeste da u toj predstavi glume i mlade kolege s Akademije umjetnosti u Banjaluci, sa Smjera glume u klasi Jelene Trepetove Kostić. Nakon toga imamo političku komediju, satiru koja se zove "Buvlji život" i u kojoj je prikazana jedna, mi kažemo situacija iz pouzdanih izvora. Takođe jedna lokalna priča koja je smještena na lokalitet Banjaluke, ali možete je prenijeti na bilo koji drugi lokalitet gdje god postoje političke anomalije.

NN: Publika ove godine neće biti uskraćena ni za "Aplauz fest", koji organizuje teatar na čijem ste čelu?

BOGDANOVIĆ: "Aplauz fest" će biti održan u zadnjoj sedmici marta, a i ove godine biće međunarodni. Imaćemo goste iz Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije, i to je festival koji je inače posvećen Svjetskom danu pozorišta, a koji se obilježava 27. marta. Na ljeto ćemo ponovo pokušati da oživimo našu ljetnu pozornicu, a nakon toga ići će čitav niz aktivnosti o kojima ćemo blagovremeno obavijestiti publiku.