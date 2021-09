Nušićeva "Protekcija" obilježila vijek postojanja NPS

SARAJEVO - Kultno djelo "Protekcija" autora Branislava Nušića doživjeće svoju postavku u vidu dramske predstave na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu, pod iskusnom rediteljskom palicom Kokana Mladenovića.

Nušićeva "Protekcija" je do sada dva puta postavljana na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, 23. oktobra 1921. godine, čije se izvođenje vezuje za početak rada ovog teatra, te 10. aprila 1963. godine.

Ovaj put, adaptaciju teksta i songove potpisuje Milena Bogavac, kompozitorka je Irena Popović Dragović, dramaturg Džejna Hodžić, a saradnica za scenske pokrete Amila Terzimehić. Marijela Hašimbegović je scenografkinja, dok je za kostime zadužena Lejla Hodžić. U pažljivo odabranoj glumačkoj ekipi naći će se Ermin Sijamija, Belma Salkunić, Amina Begović, Aleksandar Seksan, Amra Kapidžić, Merima Lepić Redžepović, Dino Bajrović, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Aldin Omerović, Emina Muftić, Amar Čustović i Mak Čengić.

"Prije 100 godina, Narodno pozorište Sarajevo je započelo svoj životni vijek predstavom 'Protekcija' prema tekstu Branislava Nušića. Smatram da je značajno da se upravo taj komad postavlja povodom obilježavanja stogodišnjice. Na svu sreću, tekst je povjeren u ruke Kokanu Mladenoviću i Mileni Bogavac, jer su ga u potpunosti adaptirali u stilu današnjeg vremena i dinamizirali ga na način da bude primamljiv svim generacijama današnjice. Na samom smo početku procesa, ali već se mogu vidjeti obrisi predstave koja će bez sumnje biti začudna, savremena i drugačija", rekla je dramaturg Džejna Hodžić.

"Protekcija" će premijerno biti izvedena 21. oktobra 2021. godine, kojom će početi obilježavanje velikog jubileja 100 godina rada i djelovanja Narodnog pozorišta Sarajevo. Kroz istoriju izvođenja Nušićeve "Protekcije" na sceni "Kuće na Obali" prodefilovala su neka od najznačajnijih imena bh. glumišta, kao što su Zvonimir Marković, Safet Pašalić, Mihajlo Mrvaljević, Darinka Đurašković, prvakinja Drame NPS, Drakče Popović, Vera Margetić, Kaća Dorić, Nikola Hajdušković (glumac i reditelj), Vlado Jablan (reditelj).

Ulogu ministra u nadolazećoj premijeri igraće istaknuti glumac Narodnog pozorišta Sarajevo Ermin Sijamija.

"Čitav jedan vijek prošao je od trenutka kada je Narodno pozorište počelo da djeluje u zgradi u kojoj se nalazi i danas. Kroz zgradu je prošlo desetine direktora, stotine glumaca, milioni posjetilaca i sve to nije bilo dovoljno da bismo se mi promijenili nabolje. Promijenili smo se, ali nagore. Postali smo loši. Danas nema dobrih ljudi ili ih ima vrlo malo. Ova 'Protekcija', koja je igrana na svečanom otvaranju Narodnog pozorišta Sarajevo davne 1921. godine i na početku njegovog rada i djelovanja, igra se i danas, igraćemo je za stoti rođendan Narodnog pozorišta, igraćemo predstavu o nama lošima i onima koji su još gori od nas, a to su političari. Nadam se da ćemo zajedno uživati u igri ovog divnog ansambla, a da li ćemo se smijati sami sebi ili plakati nad svojom sudbinom, to ćemo vidjeti", zaključio je Sijamija.