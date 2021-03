BANJALUKA - Narodno pozorište Republike Srpske će u skladu s odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije u vezi sa sprečavanjem širenja virusa korona produžiti obustavu svojih programskih aktivnosti do ponedjeljka, 5. aprila tekuće godine.

Radno vrijeme biletarnice pozorišta do 5. aprila je od 10 do 14 časova radnim danima, a subotom od 10 do 13 časova.