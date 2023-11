"Olovni vojnik" na sceni Pozorišta mladih Sarajevo

SARAJEVO - Predstava "Olovni vojnik" u režiji Marija Drmaća na sceni Pozorišta mladih Sarajevo biće odigrana 19. novembra od 11 časova, a komad je namijenjen djeci uzrasta iznad sedam godina.

U predstavi igraju Mirza Dervišić, Ajla Cabrera, Belma Lizde Kurt, Sanin Milavić, Alma Merunka, Elma Ahmetović, Anita Kajasa Memović i Dino Sarija.

"'Olovni vojnik' je priča o ljubavi i prijateljstvu. Nakon pada s prozora, koji je potpomogao đavolak, kreće avantura hrabrog jednogog Olovnog vojnika. Putovao je kroz kanalizaciju, pa sve do okeana, dok na kraju nije završio u utrobi ribe. Koliko god beznadeždan izgledao njegov povratak kući, on se ipak uspio vratiti svojoj balerini koja mu je davala snagu. Svoj nedostatak, zahvaljujući njoj, shvatio je kao vrlinu, jer se prisjećao onoga što mu je rekla: 'Ovo što ja radim je umjetnost. Plešem na jednoj nozi. Ali to što ti radiš je hrabrost i vrlina, a ne nedostatak'. Olovni vojnik snagom ljubavi koju mu je pružila balerina pobjeđuje sve prepreke i nedaće", nevedeno je o predstavi iz Pozorišta mladih Sarajevo.

Adaptaciju su radili Mario Drmać i Džejna Hodžić, po motivima bajke Hansa Kristijana Andersena, scenografiju Narda Nikšić, dok su autori muzike su Hamdija Salihbegović i Nedžad Merdžanović.

Za kreaciju lutaka zadužena je Nadja Vasiljevna, za izradu lutaka i lutkarskih elemenata Vasiljevna, Darko Kovačovski i Mirjana Čistopoljski, a saradnik na baletskim elementima je Belma Čečo Bakrač.

