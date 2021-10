"Opasne veze", novi opasni komad NP RS

Kada je pisac Kristofer Hempton kao student na Oksfordu došao na ideju da dramatizuje "Opasne veze", roman Šoderloa de Lakloa iz 1782, njegove studentske kolege, po naknadnom priznanju pisca, rekle su mu da je to obična prepiska, da tu nema sukoba, te da pozorišta neće prihvatiti da igraju tako nešto.

Istina, roman pisan u epistolarnoj formi jeste prepiska, ali ispostaviće se ne i obična. Hemptonove kolege uveliko je demantovao svjetski uspjeh dramatizacije "Opasnih veza" nakon što je ova predstava igrana u pozorištima širom svijeta, ali i nakon što je snimljen film 1988. godine, koji je spojio nevjerovatna glumačka imena Glen Klouz, Džona Malkoviča, Mišel Fajfer, Umu Turman i Kijanua Rivsa, a koji je, između ostalih nagrada, osvojio i "Oscara" za najbolji adaptirani scenario. Razlog ovog uspjeha bio je upravo sukob, ali onaj unutrašnji, emotivni sukob svakog lika sa samim sobom. Takve emotivne uspone i padove publici su uspješno uspjeli da predstave i glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske na velikoj sceni ove kuće.

Premijerna izvedba komada "Opasne veze" trebalo je da bude odigrana sinoć, pretpremijera je održana u nedjelju uveče, dok je izvedba za novinare u vidu generalne probe upriličena u subotu.

"Opasne veze" na scenu nacionalnog teatra Republike Srpske postavio je reditelj Predrag Štrbac, a ansambl su predvodili izuzetna Snježana Mišić i Vladimir Đorđević igrajući glavne likove markizu de Martej i vikonta de Valmona.

Pored njih u predstavi igraju glumci NP RS Vedrana Mačković, Smiljana Marinković i Nataša Perić, potom i studenti treće i četvrte godine Akademije umjetnosti u Banjaluci Dana Poletan, Milica Vokić, Pavle Pavić, Andrija Mitić, Božana Kukilo, Milica Dimitrijević, Danilo Milenković i Mladen Jurišić. Energija ovog veoma mladog ansambla koji su uspješno predvodili Mišićeva i Đorđević bila je veoma osjetna na sceni konstantno rastući od početka do kraja predstave.

Duh predrevolucionarne aristokratske Francuske osamnaestog vijeka u svoj svojoj čamotinji i dosadi, sklon spletkama i ljubavnim intrigama, vizuelno je neprikosnoven zahvaljujući kostimima Ivane Ristić i scenografiji Vesne Popović.

Scenski pokreti i držanje glumaca na sceni ne iskaču mnogo iz epohe osim u nekoliko navrata kada, recimo, Vladimir Đorđević simulira seks nad stolicom.

Naspram ove, publici je mnogo primamljivija scena mačevanja između njega i Pavla Pavića, u koju je uloženo mnogo truda i koja je na neki način kruna već pomenute dobre energije predstave. Ipak, glavna odlika kvaliteta viđenog na sceni odvija se u unutrašnjim emotivnim lomovima likova. Ovu priču upravo i čine univerzalnom i savremenom emotivna stanja likova u svoj njihovoj različitosti od manipulatora, preko lakovjernih i iskrenih na sopstvenu štetu.

Igra tuđim emocijama uvijek i u svakom vremenu veoma je opasna, što nam i sam naziv komada govori. Stoga su glumci igrajući manipulatore koji su na kraju i sami izmanipulisani ili lakovjerne koji su na surov način postajali iskusni, istovremeno ne izlazeći iz epohe, imali veoma težak, ali rekli bismo dobro obavljen zadatak.

Reditelj Predrag Štrbac povremenim uvođenjem na scenu maskiranih ljudi u crnom, kao nekakve vjesnike nesreće sa jedne, ali i glasnike savjesti likova koji se pretvaraju da jesu ono što nisu sa druge strane, uspješno je naglasio njihova stanja. U svjesnim ili nesvjesnim preobraćajima, naime, konstantno se nalaze četiri glavna nosioca radnje.

"'Opasne veze' su priče o taštini, neukrotivom egu, strahu od iskrenosti i maskama; maskama koje svako od nas nosi skoro u svakoj životnoj situaciji. Maski je puno u našoj predstavi, kako onih vidljivih, tako i onih mnogo opasnijih, onih nevidljivih, čijeg nošenja često ni sam ni sam čovjek nije svjestan i koje ne skida ni kada ostane sam sa sobom", naglašava Štrbac.

Najviše maskiranih slojeva na sebi definitivno posjeduje markiza de Martej.

Markiza Snježane Mišić, naglasićemo još jednom, vlada scenom. Ona otvoreno govori o zamišljenim spletkama u jednom trenutku, dok u drugom vješto ulazi u duplu ulogu manipulatorke koja zbog lične koristi postaje dušebrižnica, da bi tek pred ogledalom postajala žena od krvi i mesa pokazujući trunke ranjivosti.

"Uloga je višeslojna i ima mnogo aspekata koji su izazovni za glumca. To je najinteresantnije u smislu raspona same uloge, koliko različitih žena, u stvari, u toj jednoj ženi glumac može da igra i prikaže. Svi slojevi, načini manipulacije i sva ta kompleksna osjećanja i misli koje takvi karakteri nude glumcu predstavljaju veliki izazov da se sve to uradi, da bude jedna kompaktna cjelina koja će imati smisla meni kao glumici i onome ko gleda", kazala je Snježana Mišić, koja je rješavajući svoj izazov, slobodno možemo reći, postavila i nove izazove za pojedince u publici - da dođu i još jednom ili čak nekoliko puta isprate šta sve radi na sceni.

Ova predstava zbog te i takve igre i mladog ansambla koji sa svakim budućim izvođenjem može i te kako da napreduje, ukoliko se kockice poklope, ima potencijal da ostane na repertoaru duži period. Naravno, tako nešto je jako nezahvalno prognozirati, ali se u slučaju Predraga Štrpca i ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske već događalo.

Podsjećamo, njegova "Kokoška" na repertoaru je ovog pozorišta već dvadeset godina. Bez sumnje djelimičan "Kokoškin" uspjeh "Opasnim vezama" priželjkuje i Vladimir Đorđević, koji je kao glavni muški protagonista predstave i aktuelni umjetnički direktor NP RS, jedan od najzaslužnijih ljudi za postavku ovog komada.

"Komad 'Opasne veze', vrlo slojevit tekst, iako je epoha, i te kako je aktuelan u današnjem vremenu. Taj vid intrige, odnosa muško-ženskih, ljubavnih, izneverenih očekivanja, prevare, laži i manipulacije - to sve i danas postoji u društvu. Nadam se da će publika to da prepozna, da će predstava da je privlači i da će dolaziti da gleda predstavu", zaključio je Đorđević. Ipak, na generalnoj probi u publici je bilo i onih koji su poput studentskih kolega Kristofera Hemptona prognozirali brzi krah "Opasnih veza". Nije isključeno i da će baš takvi, dolazeći ponovo da vide šta su propustili prvi put, biti garant uspjeha nove predstave NP RS.