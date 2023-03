Opereta "Orfej u podzemlju" premijerno na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Premijera operte u dva čina "Orfej u podzemlju" kompozitora Jacquesa Offenbacha u režijskoj postavci Nine Kleflin bitće izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo u petak, 10. marta sa početkom u 19.30.

U predstavi učestvuju solisti i hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Balet Narodnog pozorišta te Sarajevska filharmonija kojom će dirigovati maestro Ognjen Bomoštar. U naslovnim ulogama pojaviće se: Aida Čorbadžić / Tamara Štrelov Tabulov u liku Euridike, Amir Saračević igrat će Orfeja, Jasmin Bašić u ulozi Jupitera te Ileš Bečei, koji će utjeloviti lik Plutona.

Ostatak podjele čine: Amila Ravkić / Adelisa Saračević, Melisa Hajrulahović Tomić, Hana Salihović, glumica dramskog ansambla Emina Muftić, Dejan Kajević / Josip Katavić, Katarina Kikić Marić, Majo Marilović, Lejla Huseinćehajić, Siniša Markanović, Nedim Bašić, Dajana Segvić, Dragana Glumac, Alen Lemešević i Alen Mustafić.

"Komična opereta 'Orfej u podzemlju' bila je hrabra drska i duhovita i u vrijeme kada je nastala, a na nama je da je i danas pokažemo u vedrom i savremenom duhu. Izrugujući dosadno klasicističko kazalište koje se oslanja na starogrčke uzore, Offenbach je želio stvoriti zabavnu priču koja obiluje lako pamtljivim hitovima i brzim, veselim melodijama.

To mu je tako dobro uspjelo da je čuveni pakleni ples ( gallop infernal) postao poznat kao Can Can i osvojio sve noćne klubove Evrope. U predstavi koju pripremam za Narodno pozorište Sarajevo biće svega toga: duhovitog i ironičnog poigravanja sa svim formalizmima i malograđanštinama.

Vidjećete bogove na Olimpu koji se ne ponašaju nimalo božanski, svijet ljudi koji obiluje bračnim nevjerama i lažima i paklenu zabavu u svijetu sijena gdje je sve dozvoljeno.

Sjajan autorski tim i izvanredni pjevači koji su uz to i odlični glumci osigurali su mi kreativan i uzbudljiv radni proces. Nadamo se uskoro pozvati vas na strastvenu i veselu opernu predstavu koja juri galopirajući kroz Offenbachove hitove. Orfej je sišao u podzemlje po svoju (ne)vjernu ženu, a vi požurite u Pozorište po dobru zabavu", izjavila je rediteljica Nina Kleflin.

Koreografiju potpisuje Belma Čečo Bakrač, scenograf je Osman Arslanagić, kostimografska rješenja uradila je Vanja Ciraj Džudža, adaptaciju libreta Adnan Lugonić. Opereta "Orfej u podzemlju" praizvedena je u Parizu 21. 10. 1858.

Ovo će biti drugo postavljanje operete "Orfej u podzemlju" na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, nakon 9. 11. 1990. godine. Prvo reprizno izvođenje je u subotu, 11. marta 2023. godine sa početkom u 19.30 sati. Ulaznice se mogu rezervisati na web stranici Narodnog pozorišta Sarajevo ili kupiti na blagajni.